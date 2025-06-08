- Прирост
Всего трейдов:
2 417
Прибыльных трейдов:
1 761 (72.85%)
Убыточных трейдов:
656 (27.14%)
Лучший трейд:
46.78 USD
Худший трейд:
-31.88 USD
Общая прибыль:
1 665.85 USD (182 249 pips)
Общий убыток:
-1 469.72 USD (178 761 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (8.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
100.56 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
74.38%
Макс. загрузка депозита:
8.62%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
125
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
0.34
Длинных трейдов:
1 311 (54.24%)
Коротких трейдов:
1 106 (45.76%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
0.08 USD
Средняя прибыль:
0.95 USD
Средний убыток:
-2.24 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-414.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-414.31 USD (18)
Прирост в месяц:
9.60%
Годовой прогноз:
116.53%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
340.54 USD
Максимальная:
577.55 USD (26.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.04% (577.55 USD)
По эквити:
42.05% (850.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|1012
|GBPNZDm
|768
|AUDUSDm
|637
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDm
|-50
|GBPNZDm
|23
|AUDUSDm
|223
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDm
|-7.8K
|GBPNZDm
|-8.4K
|AUDUSDm
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
