Fajli Mustafa

AutoScalper GBPUSD AUDUSD GBPNZD

Fajli Mustafa
0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 7%
Exness-Real4
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 417
Прибыльных трейдов:
1 761 (72.85%)
Убыточных трейдов:
656 (27.14%)
Лучший трейд:
46.78 USD
Худший трейд:
-31.88 USD
Общая прибыль:
1 665.85 USD (182 249 pips)
Общий убыток:
-1 469.72 USD (178 761 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (8.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
100.56 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
74.38%
Макс. загрузка депозита:
8.62%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
125
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
0.34
Длинных трейдов:
1 311 (54.24%)
Коротких трейдов:
1 106 (45.76%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
0.08 USD
Средняя прибыль:
0.95 USD
Средний убыток:
-2.24 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-414.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-414.31 USD (18)
Прирост в месяц:
9.60%
Годовой прогноз:
116.53%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
340.54 USD
Максимальная:
577.55 USD (26.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.04% (577.55 USD)
По эквити:
42.05% (850.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDm 1012
GBPNZDm 768
AUDUSDm 637
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDm -50
GBPNZDm 23
AUDUSDm 223
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDm -7.8K
GBPNZDm -8.4K
AUDUSDm 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +46.78 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +8.04 USD
Макс. убыток в серии: -414.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

EA AutoScalper for GBPUSP, AUDUSD & GBPNZD
Нет отзывов
2025.12.15 17:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 04:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 205 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 15:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 01:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 01:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 04:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 03:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
