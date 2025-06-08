SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AutoScalper GBPUSD AUDUSD GBPNZD
Fajli Mustafa

AutoScalper GBPUSD AUDUSD GBPNZD

Fajli Mustafa
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
33 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 7%
Exness-Real4
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 443
Gewinntrades:
1 783 (72.98%)
Verlusttrades:
660 (27.02%)
Bester Trade:
46.78 USD
Schlechtester Trade:
-31.88 USD
Bruttoprofit:
1 675.71 USD (183 490 pips)
Bruttoverlust:
-1 471.24 USD (178 987 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (8.04 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
100.56 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
74.38%
Max deposit load:
8.62%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
101
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
0.35
Long-Positionen:
1 324 (54.20%)
Short-Positionen:
1 119 (45.80%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
0.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.94 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.23 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-414.31 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-414.31 USD (18)
Wachstum pro Monat :
9.31%
Jahresprognose:
113.02%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
340.54 USD
Maximaler:
577.55 USD (26.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.04% (577.55 USD)
Kapital:
42.05% (850.97 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSDm 1029
GBPNZDm 777
AUDUSDm 637
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSDm -44
GBPNZDm 26
AUDUSDm 223
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSDm -7.2K
GBPNZDm -8K
AUDUSDm 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +46.78 USD
Schlechtester Trade: -32 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.04 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -414.31 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

EA AutoScalper for GBPUSP, AUDUSD & GBPNZD
Keine Bewertungen
2025.12.15 17:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 04:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 205 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 15:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 01:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 01:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 04:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 03:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
