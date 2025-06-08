- 成長
トレード:
2 421
利益トレード:
1 765 (72.90%)
損失トレード:
656 (27.10%)
ベストトレード:
46.78 USD
最悪のトレード:
-31.88 USD
総利益:
1 667.10 USD (182 413 pips)
総損失:
-1 469.72 USD (178 761 pips)
最大連続の勝ち:
22 (8.04 USD)
最大連続利益:
100.56 USD (7)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
74.38%
最大入金額:
8.62%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
101
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
0.34
長いトレード:
1 315 (54.32%)
短いトレード:
1 106 (45.68%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
0.08 USD
平均利益:
0.94 USD
平均損失:
-2.24 USD
最大連続の負け:
18 (-414.31 USD)
最大連続損失:
-414.31 USD (18)
月間成長:
8.93%
年間予想:
108.33%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
340.54 USD
最大の:
577.55 USD (26.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.04% (577.55 USD)
エクイティによる:
42.05% (850.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|1014
|GBPNZDm
|770
|AUDUSDm
|637
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSDm
|-49
|GBPNZDm
|24
|AUDUSDm
|223
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSDm
|-7.7K
|GBPNZDm
|-8.3K
|AUDUSDm
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
EA AutoScalper for GBPUSP, AUDUSD & GBPNZD
