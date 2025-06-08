- 成长
交易:
2 421
盈利交易:
1 765 (72.90%)
亏损交易:
656 (27.10%)
最好交易:
46.78 USD
最差交易:
-31.88 USD
毛利:
1 667.10 USD (182 413 pips)
毛利亏损:
-1 469.72 USD (178 761 pips)
最大连续赢利:
22 (8.04 USD)
最大连续盈利:
100.56 USD (7)
夏普比率:
0.02
交易活动:
74.38%
最大入金加载:
8.62%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
101
平均持有时间:
22 小时
采收率:
0.34
长期交易:
1 315 (54.32%)
短期交易:
1 106 (45.68%)
利润因子:
1.13
预期回报:
0.08 USD
平均利润:
0.94 USD
平均损失:
-2.24 USD
最大连续失误:
18 (-414.31 USD)
最大连续亏损:
-414.31 USD (18)
每月增长:
8.93%
年度预测:
108.33%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
340.54 USD
最大值:
577.55 USD (26.14%)
相对跌幅:
结余:
27.04% (577.55 USD)
净值:
42.05% (850.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|1014
|GBPNZDm
|770
|AUDUSDm
|637
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDm
|-49
|GBPNZDm
|24
|AUDUSDm
|223
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDm
|-7.7K
|GBPNZDm
|-8.3K
|AUDUSDm
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +46.78 USD
最差交易: -32 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +8.04 USD
最大连续亏损: -414.31 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
EA AutoScalper for GBPUSP, AUDUSD & GBPNZD
没有评论
