트레이드:
2 627
이익 거래:
1 919 (73.04%)
손실 거래:
708 (26.95%)
최고의 거래:
46.78 USD
최악의 거래:
-31.88 USD
총 수익:
1 786.36 USD (196 528 pips)
총 손실:
-1 523.44 USD (185 315 pips)
연속 최대 이익:
22 (8.04 USD)
연속 최대 이익:
100.56 USD (7)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
75.38%
최대 입금량:
8.62%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
159
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
0.46
롱(주식매수):
1 411 (53.71%)
숏(주식차입매도):
1 216 (46.29%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
0.10 USD
평균 이익:
0.93 USD
평균 손실:
-2.15 USD
연속 최대 손실:
18 (-414.31 USD)
연속 최대 손실:
-414.31 USD (18)
월별 성장률:
10.13%
연간 예측:
122.90%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
340.54 USD
최대한의:
577.55 USD (26.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.04% (577.55 USD)
자본금별:
42.05% (850.97 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|1102
|GBPNZDm
|861
|AUDUSDm
|664
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSDm
|-19
|GBPNZDm
|49
|AUDUSDm
|233
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSDm
|-4.7K
|GBPNZDm
|-3.9K
|AUDUSDm
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
최고의 거래: +46.78 USD
최악의 거래: -32 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +8.04 USD
연속 최대 손실: -414.31 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
EA AutoScalper for GBPUSP, AUDUSD & GBPNZD
리뷰 없음
