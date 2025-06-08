- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 039
Profit Trade:
764 (73.53%)
Loss Trade:
275 (26.47%)
Best Trade:
46.78 USD
Worst Trade:
-31.88 USD
Profitto lordo:
706.92 USD (72 929 pips)
Perdita lorda:
-966.34 USD (115 694 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (8.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
100.56 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
79.46%
Massimo carico di deposito:
8.62%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
103
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
552 (53.13%)
Short Trade:
487 (46.87%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-0.25 USD
Profitto medio:
0.93 USD
Perdita media:
-3.51 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-414.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-414.31 USD (18)
Crescita mensile:
-2.27%
Previsione annuale:
-27.59%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
340.54 USD
Massimale:
577.55 USD (26.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.04% (577.55 USD)
Per equità:
42.05% (850.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|427
|AUDUSDm
|335
|GBPNZDm
|277
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSDm
|-250
|AUDUSDm
|115
|GBPNZDm
|-124
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSDm
|-24K
|AUDUSDm
|11K
|GBPNZDm
|-30K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.78 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +8.04 USD
Massima perdita consecutiva: -414.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
EA AutoScalper for GBPUSP, AUDUSD & GBPNZD
Non ci sono recensioni
