SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AutoScalper GBPUSD AUDUSD GBPNZD
Fajli Mustafa

AutoScalper GBPUSD AUDUSD GBPNZD

Fajli Mustafa
0 recensioni
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -15%
Exness-Real4
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 039
Profit Trade:
764 (73.53%)
Loss Trade:
275 (26.47%)
Best Trade:
46.78 USD
Worst Trade:
-31.88 USD
Profitto lordo:
706.92 USD (72 929 pips)
Perdita lorda:
-966.34 USD (115 694 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (8.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
100.56 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
79.46%
Massimo carico di deposito:
8.62%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
103
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
552 (53.13%)
Short Trade:
487 (46.87%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-0.25 USD
Profitto medio:
0.93 USD
Perdita media:
-3.51 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-414.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-414.31 USD (18)
Crescita mensile:
-2.27%
Previsione annuale:
-27.59%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
340.54 USD
Massimale:
577.55 USD (26.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.04% (577.55 USD)
Per equità:
42.05% (850.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDm 427
AUDUSDm 335
GBPNZDm 277
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDm -250
AUDUSDm 115
GBPNZDm -124
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDm -24K
AUDUSDm 11K
GBPNZDm -30K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +46.78 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +8.04 USD
Massima perdita consecutiva: -414.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

EA AutoScalper for GBPUSP, AUDUSD & GBPNZD
Non ci sono recensioni
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 01:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 01:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 04:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 03:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 22:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 21:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 15:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AutoScalper GBPUSD AUDUSD GBPNZD
30USD al mese
-15%
0
0
USD
2.1K
USD
19
99%
1 039
73%
79%
0.73
-0.25
USD
42%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.