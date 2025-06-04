SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Polvo Invest IA B3
Felipe Pergira Ravanini

Polvo Invest IA B3

Felipe Pergira Ravanini
0 inceleme
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -40%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
257
Kârla kapanan işlemler:
112 (43.57%)
Zararla kapanan işlemler:
145 (56.42%)
En iyi işlem:
419.00 BRL
En kötü işlem:
-196.00 BRL
Brüt kâr:
11 380.00 BRL (56 900 pips)
Brüt zarar:
-11 314.00 BRL (56 570 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (697.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
940.00 BRL (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
17.26%
Maks. mevduat yükü:
29.76%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
106 (41.25%)
Satış işlemleri:
151 (58.75%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.26 BRL
Ortalama kâr:
101.61 BRL
Ortalama zarar:
-78.03 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-874.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-874.00 BRL (10)
Aylık büyüme:
-6.83%
Yıllık tahmin:
-82.85%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 020.00 BRL
Maksimum:
1 540.00 BRL (55.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.97% (767.00 BRL)
Varlığa göre:
12.98% (386.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINQ25 104
WINV25 91
WINM25 62
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINQ25 199
WINV25 -189
WINM25 19
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINQ25 2.3K
WINV25 -2.1K
WINM25 210
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +419.00 BRL
En kötü işlem: -196 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +697.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -874.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GenialInvestimentos-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Polvo Invest IA - portfólio de mini índice B3


Desenvolvido com IA e múltiplos testes estatísticos de robustez

İnceleme yok
2025.08.05 21:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 11:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 12:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 14:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.04 13:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

