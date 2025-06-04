- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
257
Kârla kapanan işlemler:
112 (43.57%)
Zararla kapanan işlemler:
145 (56.42%)
En iyi işlem:
419.00 BRL
En kötü işlem:
-196.00 BRL
Brüt kâr:
11 380.00 BRL (56 900 pips)
Brüt zarar:
-11 314.00 BRL (56 570 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (697.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
940.00 BRL (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
17.26%
Maks. mevduat yükü:
29.76%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
106 (41.25%)
Satış işlemleri:
151 (58.75%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.26 BRL
Ortalama kâr:
101.61 BRL
Ortalama zarar:
-78.03 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-874.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-874.00 BRL (10)
Aylık büyüme:
-6.83%
Yıllık tahmin:
-82.85%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 020.00 BRL
Maksimum:
1 540.00 BRL (55.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.97% (767.00 BRL)
Varlığa göre:
12.98% (386.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINQ25
|104
|WINV25
|91
|WINM25
|62
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINQ25
|199
|WINV25
|-189
|WINM25
|19
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINQ25
|2.3K
|WINV25
|-2.1K
|WINM25
|210
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +419.00 BRL
En kötü işlem: -196 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +697.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -874.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GenialInvestimentos-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Polvo Invest IA - portfólio de mini índice B3
Desenvolvido com IA e múltiplos testes estatísticos de robustez
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
-40%
0
0
USD
USD
2.3K
BRL
BRL
20
99%
257
43%
17%
1.00
0.26
BRL
BRL
58%
1:1