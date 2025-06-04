SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Polvo Invest IA B3
Felipe Pergira Ravanini

Polvo Invest IA B3

Felipe Pergira Ravanini
0 avis
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 -41%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
256
Bénéfice trades:
111 (43.35%)
Perte trades:
145 (56.64%)
Meilleure transaction:
419.00 BRL
Pire transaction:
-196.00 BRL
Bénéfice brut:
11 323.00 BRL (56 615 pips)
Perte brute:
-11 314.00 BRL (56 570 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (697.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
940.00 BRL (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
16.24%
Charge de dépôt maximale:
29.76%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.01
Longs trades:
105 (41.02%)
Courts trades:
151 (58.98%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.04 BRL
Bénéfice moyen:
102.01 BRL
Perte moyenne:
-78.03 BRL
Pertes consécutives maximales:
10 (-874.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-874.00 BRL (10)
Croissance mensuelle:
-2.72%
Prévision annuelle:
-33.02%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 020.00 BRL
Maximal:
1 540.00 BRL (55.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.97% (767.00 BRL)
Par fonds propres:
12.98% (386.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINQ25 104
WINV25 90
WINM25 62
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINQ25 199
WINV25 -214
WINM25 19
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINQ25 2.3K
WINV25 -2.4K
WINM25 210
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +419.00 BRL
Pire transaction: -196 BRL
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +697.00 BRL
Perte consécutive maximale: -874.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GenialInvestimentos-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Polvo Invest IA - portfólio de mini índice B3


Desenvolvido com IA e múltiplos testes estatísticos de robustez

Aucun avis
2025.08.05 21:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 11:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 12:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 14:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.04 13:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
