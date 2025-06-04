- Croissance
Trades:
256
Bénéfice trades:
111 (43.35%)
Perte trades:
145 (56.64%)
Meilleure transaction:
419.00 BRL
Pire transaction:
-196.00 BRL
Bénéfice brut:
11 323.00 BRL (56 615 pips)
Perte brute:
-11 314.00 BRL (56 570 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (697.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
940.00 BRL (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
16.24%
Charge de dépôt maximale:
29.76%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.01
Longs trades:
105 (41.02%)
Courts trades:
151 (58.98%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.04 BRL
Bénéfice moyen:
102.01 BRL
Perte moyenne:
-78.03 BRL
Pertes consécutives maximales:
10 (-874.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-874.00 BRL (10)
Croissance mensuelle:
-2.72%
Prévision annuelle:
-33.02%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 020.00 BRL
Maximal:
1 540.00 BRL (55.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.97% (767.00 BRL)
Par fonds propres:
12.98% (386.00 BRL)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|WINQ25
|104
|WINV25
|90
|WINM25
|62
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|WINQ25
|199
|WINV25
|-214
|WINM25
|19
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|WINQ25
|2.3K
|WINV25
|-2.4K
|WINM25
|210
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +419.00 BRL
Pire transaction: -196 BRL
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +697.00 BRL
Perte consécutive maximale: -874.00 BRL
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GenialInvestimentos-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Polvo Invest IA - portfólio de mini índice B3
Desenvolvido com IA e múltiplos testes estatísticos de robustez
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
100 USD par mois
-41%
0
0
USD
USD
2.3K
BRL
BRL
19
99%
256
43%
16%
1.00
0.04
BRL
BRL
58%
1:1