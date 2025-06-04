- 자본
- 축소
트레이드:
471
이익 거래:
201 (42.67%)
손실 거래:
270 (57.32%)
최고의 거래:
419.00 BRL
최악의 거래:
-218.00 BRL
총 수익:
20 518.00 BRL (102 590 pips)
총 손실:
-20 960.00 BRL (104 800 pips)
연속 최대 이익:
8 (697.00 BRL)
연속 최대 이익:
940.00 BRL (4)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
17.26%
최대 입금량:
46.64%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.19
롱(주식매수):
190 (40.34%)
숏(주식차입매도):
281 (59.66%)
수익 요인:
0.98
기대수익:
-0.94 BRL
평균 이익:
102.08 BRL
평균 손실:
-77.63 BRL
연속 최대 손실:
10 (-874.00 BRL)
연속 최대 손실:
-874.00 BRL (10)
월별 성장률:
121.97%
연간 예측:
1 479.93%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 541.00 BRL
최대한의:
2 314.00 BRL (83.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
80.02% (1 541.00 BRL)
자본금별:
20.15% (241.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINZ25
|146
|WINV25
|131
|WINQ25
|104
|WINM25
|62
|WING26
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINZ25
|-501
|WINV25
|-174
|WINQ25
|199
|WINM25
|19
|WING26
|262
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINZ25
|-5.7K
|WINV25
|-2K
|WINQ25
|2.3K
|WINM25
|210
|WING26
|3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +419.00 BRL
최악의 거래: -218 BRL
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +697.00 BRL
연속 최대 손실: -874.00 BRL
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GenialInvestimentos-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Polvo Invest IA - portfólio de mini índice B3
Desenvolvido com IA e múltiplos testes estatísticos de robustez
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
-56%
0
0
USD
USD
1.2K
BRL
BRL
34
99%
471
42%
17%
0.97
-0.94
BRL
BRL
80%
1:1