시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Polvo Invest IA B3
Felipe Pergira Ravanini

Polvo Invest IA B3

Felipe Pergira Ravanini
0 리뷰
34
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -56%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
471
이익 거래:
201 (42.67%)
손실 거래:
270 (57.32%)
최고의 거래:
419.00 BRL
최악의 거래:
-218.00 BRL
총 수익:
20 518.00 BRL (102 590 pips)
총 손실:
-20 960.00 BRL (104 800 pips)
연속 최대 이익:
8 (697.00 BRL)
연속 최대 이익:
940.00 BRL (4)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
17.26%
최대 입금량:
46.64%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.19
롱(주식매수):
190 (40.34%)
숏(주식차입매도):
281 (59.66%)
수익 요인:
0.98
기대수익:
-0.94 BRL
평균 이익:
102.08 BRL
평균 손실:
-77.63 BRL
연속 최대 손실:
10 (-874.00 BRL)
연속 최대 손실:
-874.00 BRL (10)
월별 성장률:
121.97%
연간 예측:
1 479.93%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 541.00 BRL
최대한의:
2 314.00 BRL (83.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
80.02% (1 541.00 BRL)
자본금별:
20.15% (241.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
WINZ25 146
WINV25 131
WINQ25 104
WINM25 62
WING26 28
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINZ25 -501
WINV25 -174
WINQ25 199
WINM25 19
WING26 262
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINZ25 -5.7K
WINV25 -2K
WINQ25 2.3K
WINM25 210
WING26 3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +419.00 BRL
최악의 거래: -218 BRL
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +697.00 BRL
연속 최대 손실: -874.00 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GenialInvestimentos-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Polvo Invest IA - portfólio de mini índice B3


Desenvolvido com IA e múltiplos testes estatísticos de robustez

리뷰 없음
2026.01.02 21:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 18:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 21:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 11:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 12:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 14:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.04 13:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Polvo Invest IA B3
월별 100 USD
-56%
0
0
USD
1.2K
BRL
34
99%
471
42%
17%
0.97
-0.94
BRL
80%
1:1
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.