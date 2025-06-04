- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
257
Profit Trade:
112 (43.57%)
Loss Trade:
145 (56.42%)
Best Trade:
419.00 BRL
Worst Trade:
-196.00 BRL
Profitto lordo:
11 380.00 BRL (56 900 pips)
Perdita lorda:
-11 314.00 BRL (56 570 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (697.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
940.00 BRL (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
17.26%
Massimo carico di deposito:
29.76%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
106 (41.25%)
Short Trade:
151 (58.75%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.26 BRL
Profitto medio:
101.61 BRL
Perdita media:
-78.03 BRL
Massime perdite consecutive:
10 (-874.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-874.00 BRL (10)
Crescita mensile:
-6.83%
Previsione annuale:
-82.85%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 020.00 BRL
Massimale:
1 540.00 BRL (55.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.97% (767.00 BRL)
Per equità:
12.98% (386.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINQ25
|104
|WINV25
|91
|WINM25
|62
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINQ25
|199
|WINV25
|-189
|WINM25
|19
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINQ25
|2.3K
|WINV25
|-2.1K
|WINM25
|210
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +419.00 BRL
Worst Trade: -196 BRL
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +697.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -874.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GenialInvestimentos-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Polvo Invest IA - portfólio de mini índice B3
Desenvolvido com IA e múltiplos testes estatísticos de robustez
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
-40%
0
0
USD
USD
2.3K
BRL
BRL
20
99%
257
43%
17%
1.00
0.26
BRL
BRL
58%
1:1