SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Polvo Invest IA B3
Felipe Pergira Ravanini

Polvo Invest IA B3

Felipe Pergira Ravanini
0 recensioni
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -40%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
257
Profit Trade:
112 (43.57%)
Loss Trade:
145 (56.42%)
Best Trade:
419.00 BRL
Worst Trade:
-196.00 BRL
Profitto lordo:
11 380.00 BRL (56 900 pips)
Perdita lorda:
-11 314.00 BRL (56 570 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (697.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
940.00 BRL (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
17.26%
Massimo carico di deposito:
29.76%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
106 (41.25%)
Short Trade:
151 (58.75%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.26 BRL
Profitto medio:
101.61 BRL
Perdita media:
-78.03 BRL
Massime perdite consecutive:
10 (-874.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-874.00 BRL (10)
Crescita mensile:
-6.83%
Previsione annuale:
-82.85%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 020.00 BRL
Massimale:
1 540.00 BRL (55.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.97% (767.00 BRL)
Per equità:
12.98% (386.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINQ25 104
WINV25 91
WINM25 62
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINQ25 199
WINV25 -189
WINM25 19
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINQ25 2.3K
WINV25 -2.1K
WINM25 210
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +419.00 BRL
Worst Trade: -196 BRL
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +697.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -874.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GenialInvestimentos-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Polvo Invest IA - portfólio de mini índice B3


Desenvolvido com IA e múltiplos testes estatísticos de robustez

Non ci sono recensioni
2025.08.05 21:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 11:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 12:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 14:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.04 13:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Polvo Invest IA B3
100USD al mese
-40%
0
0
USD
2.3K
BRL
20
99%
257
43%
17%
1.00
0.26
BRL
58%
1:1
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.