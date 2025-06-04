SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Polvo Invest IA B3
Felipe Pergira Ravanini

Polvo Invest IA B3

Felipe Pergira Ravanini
0 comentarios
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 -66%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
460
Transacciones Rentables:
195 (42.39%)
Transacciones Irrentables:
265 (57.61%)
Mejor transacción:
419.00 BRL
Peor transacción:
-218.00 BRL
Beneficio Bruto:
19 624.00 BRL (98 120 pips)
Pérdidas Brutas:
-20 489.00 BRL (102 445 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (697.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
940.00 BRL (4)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
17.26%
Carga máxima del depósito:
46.64%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.37
Transacciones Largas:
187 (40.65%)
Transacciones Cortas:
273 (59.35%)
Factor de Beneficio:
0.96
Beneficio Esperado:
-1.88 BRL
Beneficio medio:
100.64 BRL
Pérdidas medias:
-77.32 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-874.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-874.00 BRL (10)
Crecimiento al mes:
-29.22%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 541.00 BRL
Máxima:
2 314.00 BRL (83.45%)
Reducción relativa:
De balance:
80.02% (1 541.00 BRL)
De fondos:
14.63% (175.00 BRL)

Distribución

  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +419.00 BRL
Peor transacción: -218 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +697.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -874.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GenialInvestimentos-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Polvo Invest IA - portfólio de mini índice B3


Desenvolvido com IA e múltiplos testes estatísticos de robustez

No hay comentarios
2025.11.06 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 18:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 21:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 11:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 12:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 14:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.04 13:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
