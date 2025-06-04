- Incremento
Total de Trades:
460
Transacciones Rentables:
195 (42.39%)
Transacciones Irrentables:
265 (57.61%)
Mejor transacción:
419.00 BRL
Peor transacción:
-218.00 BRL
Beneficio Bruto:
19 624.00 BRL (98 120 pips)
Pérdidas Brutas:
-20 489.00 BRL (102 445 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (697.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
940.00 BRL (4)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
17.26%
Carga máxima del depósito:
46.64%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.37
Transacciones Largas:
187 (40.65%)
Transacciones Cortas:
273 (59.35%)
Factor de Beneficio:
0.96
Beneficio Esperado:
-1.88 BRL
Beneficio medio:
100.64 BRL
Pérdidas medias:
-77.32 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-874.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-874.00 BRL (10)
Crecimiento al mes:
-29.22%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 541.00 BRL
Máxima:
2 314.00 BRL (83.45%)
Reducción relativa:
De balance:
80.02% (1 541.00 BRL)
De fondos:
14.63% (175.00 BRL)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|WINZ25
|146
|WINV25
|131
|WINQ25
|104
|WINM25
|62
|WING26
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|WINZ25
|-501
|WINV25
|-174
|WINQ25
|199
|WINM25
|19
|WING26
|76
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|WINZ25
|-5.7K
|WINV25
|-2K
|WINQ25
|2.3K
|WINM25
|210
|WING26
|860
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Mejor transacción: +419.00 BRL
Peor transacción: -218 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +697.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -874.00 BRL
Polvo Invest IA - portfólio de mini índice B3
Desenvolvido com IA e múltiplos testes estatísticos de robustez
