Felipe Pergira Ravanini

Polvo Invest IA B3

Felipe Pergira Ravanini
0 отзывов
32 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 -67%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
459
Прибыльных трейдов:
194 (42.26%)
Убыточных трейдов:
265 (57.73%)
Лучший трейд:
419.00 BRL
Худший трейд:
-218.00 BRL
Общая прибыль:
19 587.00 BRL (97 935 pips)
Общий убыток:
-20 489.00 BRL (102 445 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (697.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
940.00 BRL (4)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
17.26%
Макс. загрузка депозита:
46.64%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.39
Длинных трейдов:
186 (40.52%)
Коротких трейдов:
273 (59.48%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-1.97 BRL
Средняя прибыль:
100.96 BRL
Средний убыток:
-77.32 BRL
Макс. серия проигрышей:
10 (-874.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-874.00 BRL (10)
Прирост в месяц:
-34.43%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 541.00 BRL
Максимальная:
2 314.00 BRL (83.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.02% (1 541.00 BRL)
По эквити:
14.63% (175.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINZ25 146
WINV25 131
WINQ25 104
WINM25 62
WING26 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINZ25 -501
WINV25 -174
WINQ25 199
WINM25 19
WING26 60
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINZ25 -5.7K
WINV25 -2K
WINQ25 2.3K
WINM25 210
WING26 675
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +419.00 BRL
Худший трейд: -218 BRL
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +697.00 BRL
Макс. убыток в серии: -874.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GenialInvestimentos-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Polvo Invest IA - portfólio de mini índice B3


Desenvolvido com IA e múltiplos testes estatísticos de robustez

Нет отзывов
2025.11.06 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 18:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 21:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 11:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 12:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 14:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.04 13:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Polvo Invest IA B3
100 USD в месяц
-67%
0
0
USD
1.2K
BRL
32
99%
459
42%
17%
0.95
-1.97
BRL
80%
1:1
