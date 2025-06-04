- Прирост
Всего трейдов:
459
Прибыльных трейдов:
194 (42.26%)
Убыточных трейдов:
265 (57.73%)
Лучший трейд:
419.00 BRL
Худший трейд:
-218.00 BRL
Общая прибыль:
19 587.00 BRL (97 935 pips)
Общий убыток:
-20 489.00 BRL (102 445 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (697.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
940.00 BRL (4)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
17.26%
Макс. загрузка депозита:
46.64%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.39
Длинных трейдов:
186 (40.52%)
Коротких трейдов:
273 (59.48%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-1.97 BRL
Средняя прибыль:
100.96 BRL
Средний убыток:
-77.32 BRL
Макс. серия проигрышей:
10 (-874.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-874.00 BRL (10)
Прирост в месяц:
-34.43%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 541.00 BRL
Максимальная:
2 314.00 BRL (83.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.02% (1 541.00 BRL)
По эквити:
14.63% (175.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINZ25
|146
|WINV25
|131
|WINQ25
|104
|WINM25
|62
|WING26
|16
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINZ25
|-501
|WINV25
|-174
|WINQ25
|199
|WINM25
|19
|WING26
|60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINZ25
|-5.7K
|WINV25
|-2K
|WINQ25
|2.3K
|WINM25
|210
|WING26
|675
Лучший трейд: +419.00 BRL
Худший трейд: -218 BRL
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +697.00 BRL
Макс. убыток в серии: -874.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GenialInvestimentos-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Polvo Invest IA - portfólio de mini índice B3
Desenvolvido com IA e múltiplos testes estatísticos de robustez
