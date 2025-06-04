- 成长
交易:
459
盈利交易:
194 (42.26%)
亏损交易:
265 (57.73%)
最好交易:
419.00 BRL
最差交易:
-218.00 BRL
毛利:
19 587.00 BRL (97 935 pips)
毛利亏损:
-20 489.00 BRL (102 445 pips)
最大连续赢利:
8 (697.00 BRL)
最大连续盈利:
940.00 BRL (4)
夏普比率:
0.02
交易活动:
17.26%
最大入金加载:
46.64%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.39
长期交易:
186 (40.52%)
短期交易:
273 (59.48%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-1.97 BRL
平均利润:
100.96 BRL
平均损失:
-77.32 BRL
最大连续失误:
10 (-874.00 BRL)
最大连续亏损:
-874.00 BRL (10)
每月增长:
-34.43%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 541.00 BRL
最大值:
2 314.00 BRL (83.45%)
相对跌幅:
结余:
80.02% (1 541.00 BRL)
净值:
14.63% (175.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINZ25
|146
|WINV25
|131
|WINQ25
|104
|WINM25
|62
|WING26
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINZ25
|-501
|WINV25
|-174
|WINQ25
|199
|WINM25
|19
|WING26
|60
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINZ25
|-5.7K
|WINV25
|-2K
|WINQ25
|2.3K
|WINM25
|210
|WING26
|675
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
