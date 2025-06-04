信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Polvo Invest IA B3
Felipe Pergira Ravanini

Polvo Invest IA B3

Felipe Pergira Ravanini
0条评论
32
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 -67%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
459
盈利交易:
194 (42.26%)
亏损交易:
265 (57.73%)
最好交易:
419.00 BRL
最差交易:
-218.00 BRL
毛利:
19 587.00 BRL (97 935 pips)
毛利亏损:
-20 489.00 BRL (102 445 pips)
最大连续赢利:
8 (697.00 BRL)
最大连续盈利:
940.00 BRL (4)
夏普比率:
0.02
交易活动:
17.26%
最大入金加载:
46.64%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.39
长期交易:
186 (40.52%)
短期交易:
273 (59.48%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-1.97 BRL
平均利润:
100.96 BRL
平均损失:
-77.32 BRL
最大连续失误:
10 (-874.00 BRL)
最大连续亏损:
-874.00 BRL (10)
每月增长:
-34.43%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 541.00 BRL
最大值:
2 314.00 BRL (83.45%)
相对跌幅:
结余:
80.02% (1 541.00 BRL)
净值:
14.63% (175.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINZ25 146
WINV25 131
WINQ25 104
WINM25 62
WING26 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINZ25 -501
WINV25 -174
WINQ25 199
WINM25 19
WING26 60
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINZ25 -5.7K
WINV25 -2K
WINQ25 2.3K
WINM25 210
WING26 675
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +419.00 BRL
最差交易: -218 BRL
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +697.00 BRL
最大连续亏损: -874.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GenialInvestimentos-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Polvo Invest IA - portfólio de mini índice B3


Desenvolvido com IA e múltiplos testes estatísticos de robustez

没有评论
2025.11.06 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 18:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 21:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 11:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 12:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 14:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.04 13:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
