トレード:
460
利益トレード:
195 (42.39%)
損失トレード:
265 (57.61%)
ベストトレード:
419.00 BRL
最悪のトレード:
-218.00 BRL
総利益:
19 624.00 BRL (98 120 pips)
総損失:
-20 489.00 BRL (102 445 pips)
最大連続の勝ち:
8 (697.00 BRL)
最大連続利益:
940.00 BRL (4)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
17.26%
最大入金額:
46.64%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.37
長いトレード:
187 (40.65%)
短いトレード:
273 (59.35%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-1.88 BRL
平均利益:
100.64 BRL
平均損失:
-77.32 BRL
最大連続の負け:
10 (-874.00 BRL)
最大連続損失:
-874.00 BRL (10)
月間成長:
-29.22%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 541.00 BRL
最大の:
2 314.00 BRL (83.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
80.02% (1 541.00 BRL)
エクイティによる:
14.63% (175.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINZ25
|146
|WINV25
|131
|WINQ25
|104
|WINM25
|62
|WING26
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINZ25
|-501
|WINV25
|-174
|WINQ25
|199
|WINM25
|19
|WING26
|76
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINZ25
|-5.7K
|WINV25
|-2K
|WINQ25
|2.3K
|WINM25
|210
|WING26
|860
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +419.00 BRL
最悪のトレード: -218 BRL
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +697.00 BRL
最大連続損失: -874.00 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GenialInvestimentos-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
