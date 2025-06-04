シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Polvo Invest IA B3
Felipe Pergira Ravanini

Polvo Invest IA B3

Felipe Pergira Ravanini
レビュー0件
33週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -66%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
460
利益トレード:
195 (42.39%)
損失トレード:
265 (57.61%)
ベストトレード:
419.00 BRL
最悪のトレード:
-218.00 BRL
総利益:
19 624.00 BRL (98 120 pips)
総損失:
-20 489.00 BRL (102 445 pips)
最大連続の勝ち:
8 (697.00 BRL)
最大連続利益:
940.00 BRL (4)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
17.26%
最大入金額:
46.64%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.37
長いトレード:
187 (40.65%)
短いトレード:
273 (59.35%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-1.88 BRL
平均利益:
100.64 BRL
平均損失:
-77.32 BRL
最大連続の負け:
10 (-874.00 BRL)
最大連続損失:
-874.00 BRL (10)
月間成長:
-29.22%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 541.00 BRL
最大の:
2 314.00 BRL (83.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
80.02% (1 541.00 BRL)
エクイティによる:
14.63% (175.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINZ25 146
WINV25 131
WINQ25 104
WINM25 62
WING26 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINZ25 -501
WINV25 -174
WINQ25 199
WINM25 19
WING26 76
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINZ25 -5.7K
WINV25 -2K
WINQ25 2.3K
WINM25 210
WING26 860
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +419.00 BRL
最悪のトレード: -218 BRL
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +697.00 BRL
最大連続損失: -874.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GenialInvestimentos-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Polvo Invest IA - portfólio de mini índice B3


Desenvolvido com IA e múltiplos testes estatísticos de robustez

レビューなし
2025.11.06 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 18:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 21:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 11:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 12:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 14:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.04 13:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Polvo Invest IA B3
100 USD/月
-66%
0
0
USD
1.2K
BRL
33
99%
460
42%
17%
0.95
-1.88
BRL
80%
1:1
コピー

