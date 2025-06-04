- Crescimento
- Rebaixamento
Negociações:
460
Negociações com lucro:
195 (42.39%)
Negociações com perda:
265 (57.61%)
Melhor negociação:
419.00 BRL
Pior negociação:
-218.00 BRL
Lucro bruto:
19 624.00 BRL (98 120 pips)
Perda bruta:
-20 489.00 BRL (102 445 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (697.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
940.00 BRL (4)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
17.26%
Depósito máximo carregado:
46.64%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.37
Negociações longas:
187 (40.65%)
Negociações curtas:
273 (59.35%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-1.88 BRL
Lucro médio:
100.64 BRL
Perda média:
-77.32 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-874.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-874.00 BRL (10)
Crescimento mensal:
-29.22%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 541.00 BRL
Máximo:
2 314.00 BRL (83.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
80.02% (1 541.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
14.63% (175.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINZ25
|146
|WINV25
|131
|WINQ25
|104
|WINM25
|62
|WING26
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINZ25
|-501
|WINV25
|-174
|WINQ25
|199
|WINM25
|19
|WING26
|76
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINZ25
|-5.7K
|WINV25
|-2K
|WINQ25
|2.3K
|WINM25
|210
|WING26
|860
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +419.00 BRL
Pior negociação: -218 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +697.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -874.00 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GenialInvestimentos-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Polvo Invest IA - portfólio de mini índice B3
Desenvolvido com IA e múltiplos testes estatísticos de robustez
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
-66%
0
0
USD
USD
1.2K
BRL
BRL
33
99%
460
42%
17%
0.95
-1.88
BRL
BRL
80%
1:1