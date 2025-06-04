SinaisSeções
Felipe Pergira Ravanini

Polvo Invest IA B3

Felipe Pergira Ravanini
0 comentários
33 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -66%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
460
Negociações com lucro:
195 (42.39%)
Negociações com perda:
265 (57.61%)
Melhor negociação:
419.00 BRL
Pior negociação:
-218.00 BRL
Lucro bruto:
19 624.00 BRL (98 120 pips)
Perda bruta:
-20 489.00 BRL (102 445 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (697.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
940.00 BRL (4)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
17.26%
Depósito máximo carregado:
46.64%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.37
Negociações longas:
187 (40.65%)
Negociações curtas:
273 (59.35%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-1.88 BRL
Lucro médio:
100.64 BRL
Perda média:
-77.32 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-874.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-874.00 BRL (10)
Crescimento mensal:
-29.22%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 541.00 BRL
Máximo:
2 314.00 BRL (83.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
80.02% (1 541.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
14.63% (175.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINZ25 146
WINV25 131
WINQ25 104
WINM25 62
WING26 17
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINZ25 -501
WINV25 -174
WINQ25 199
WINM25 19
WING26 76
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINZ25 -5.7K
WINV25 -2K
WINQ25 2.3K
WINM25 210
WING26 860
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +419.00 BRL
Pior negociação: -218 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +697.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -874.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GenialInvestimentos-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Polvo Invest IA - portfólio de mini índice B3


Desenvolvido com IA e múltiplos testes estatísticos de robustez

Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Polvo Invest IA B3
100 USD por mês
-66%
0
0
USD
1.2K
BRL
33
99%
460
42%
17%
0.95
-1.88
BRL
80%
1:1
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.