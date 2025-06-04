SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Polvo Invest IA B3
Felipe Pergira Ravanini

Polvo Invest IA B3

Felipe Pergira Ravanini
0 Bewertungen
33 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -66%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
460
Gewinntrades:
195 (42.39%)
Verlusttrades:
265 (57.61%)
Bester Trade:
419.00 BRL
Schlechtester Trade:
-218.00 BRL
Bruttoprofit:
19 624.00 BRL (98 120 pips)
Bruttoverlust:
-20 489.00 BRL (102 445 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (697.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
940.00 BRL (4)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
17.26%
Max deposit load:
46.64%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.37
Long-Positionen:
187 (40.65%)
Short-Positionen:
273 (59.35%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.88 BRL
Durchschnittlicher Profit:
100.64 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-77.32 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-874.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-874.00 BRL (10)
Wachstum pro Monat :
-10.74%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 541.00 BRL
Maximaler:
2 314.00 BRL (83.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
80.02% (1 541.00 BRL)
Kapital:
14.63% (175.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINZ25 146
WINV25 131
WINQ25 104
WINM25 62
WING26 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINZ25 -501
WINV25 -174
WINQ25 199
WINM25 19
WING26 76
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINZ25 -5.7K
WINV25 -2K
WINQ25 2.3K
WINM25 210
WING26 860
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +419.00 BRL
Schlechtester Trade: -218 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +697.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -874.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GenialInvestimentos-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Polvo Invest IA - portfólio de mini índice B3


Desenvolvido com IA e múltiplos testes estatísticos de robustez

Keine Bewertungen
2025.11.06 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 18:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 21:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 11:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 12:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 14:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.04 13:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.