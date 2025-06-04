- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
460
Gewinntrades:
195 (42.39%)
Verlusttrades:
265 (57.61%)
Bester Trade:
419.00 BRL
Schlechtester Trade:
-218.00 BRL
Bruttoprofit:
19 624.00 BRL (98 120 pips)
Bruttoverlust:
-20 489.00 BRL (102 445 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (697.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
940.00 BRL (4)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
17.26%
Max deposit load:
46.64%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.37
Long-Positionen:
187 (40.65%)
Short-Positionen:
273 (59.35%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.88 BRL
Durchschnittlicher Profit:
100.64 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-77.32 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-874.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-874.00 BRL (10)
Wachstum pro Monat :
-10.74%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 541.00 BRL
Maximaler:
2 314.00 BRL (83.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
80.02% (1 541.00 BRL)
Kapital:
14.63% (175.00 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WINZ25
|146
|WINV25
|131
|WINQ25
|104
|WINM25
|62
|WING26
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WINZ25
|-501
|WINV25
|-174
|WINQ25
|199
|WINM25
|19
|WING26
|76
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WINZ25
|-5.7K
|WINV25
|-2K
|WINQ25
|2.3K
|WINM25
|210
|WING26
|860
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +419.00 BRL
Schlechtester Trade: -218 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +697.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -874.00 BRL
Polvo Invest IA - portfólio de mini índice B3
Desenvolvido com IA e múltiplos testes estatísticos de robustez
