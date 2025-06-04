SinyallerBölümler
Andi Chandra Wijaya

Monex Mighty

Andi Chandra Wijaya
0 inceleme
Güvenilirlik
36 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 56%
Monex-Server5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
583
Kârla kapanan işlemler:
382 (65.52%)
Zararla kapanan işlemler:
201 (34.48%)
En iyi işlem:
51.04 USD
En kötü işlem:
-71.36 USD
Brüt kâr:
1 327.04 USD (62 979 pips)
Brüt zarar:
-993.48 USD (59 029 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (23.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
89.92 USD (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
2.84%
Maks. mevduat yükü:
10.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
0.94
Alış işlemleri:
232 (39.79%)
Satış işlemleri:
351 (60.21%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
3.47 USD
Ortalama zarar:
-4.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-347.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-347.30 USD (9)
Aylık büyüme:
8.29%
Yıllık tahmin:
100.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.49 USD
Maksimum:
356.72 USD (42.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.54% (356.72 USD)
Varlığa göre:
19.27% (194.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.m 583
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.m 334
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.m 4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +51.04 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +23.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -347.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Recommended Balance = $1000
İnceleme yok
2025.09.02 20:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 06:38
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.98% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 07:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 15:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 05:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 15:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 09:00
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.9% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 08:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 12:39
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.03% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.