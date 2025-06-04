- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
583
Kârla kapanan işlemler:
382 (65.52%)
Zararla kapanan işlemler:
201 (34.48%)
En iyi işlem:
51.04 USD
En kötü işlem:
-71.36 USD
Brüt kâr:
1 327.04 USD (62 979 pips)
Brüt zarar:
-993.48 USD (59 029 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (23.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
89.92 USD (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
2.84%
Maks. mevduat yükü:
10.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
0.94
Alış işlemleri:
232 (39.79%)
Satış işlemleri:
351 (60.21%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
3.47 USD
Ortalama zarar:
-4.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-347.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-347.30 USD (9)
Aylık büyüme:
8.29%
Yıllık tahmin:
100.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.49 USD
Maksimum:
356.72 USD (42.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.54% (356.72 USD)
Varlığa göre:
19.27% (194.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|583
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.m
|334
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.m
|4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +51.04 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +23.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -347.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Recommended Balance = $1000
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
56%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
36
100%
583
65%
3%
1.33
0.57
USD
USD
35%
1:500