Andi Chandra Wijaya

Monex Mighty

Andi Chandra Wijaya
0 comentarios
Fiabilidad
48 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 68%
Monex-Server5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
690
Transacciones Rentables:
449 (65.07%)
Transacciones Irrentables:
241 (34.93%)
Mejor transacción:
51.04 USD
Peor transacción:
-71.36 USD
Beneficio Bruto:
1 554.06 USD (76 784 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 144.22 USD (72 272 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (23.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
89.92 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
4.13%
Carga máxima del depósito:
10.77%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
36 minutos
Factor de Recuperación:
1.15
Transacciones Largas:
256 (37.10%)
Transacciones Cortas:
434 (62.90%)
Factor de Beneficio:
1.36
Beneficio Esperado:
0.59 USD
Beneficio medio:
3.46 USD
Pérdidas medias:
-4.75 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-347.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-347.30 USD (9)
Crecimiento al mes:
0.23%
Pronóstico anual:
2.84%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
15.49 USD
Máxima:
356.72 USD (42.40%)
Reducción relativa:
De balance:
34.54% (356.72 USD)
De fondos:
19.27% (194.66 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.m 690
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.m 410
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.m 4.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +51.04 USD
Peor transacción: -71 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +23.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -347.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Monex-Server5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Recommended Balance = $1000
No hay comentarios
2025.12.22 02:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 05:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 00:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 12:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 20:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 06:38
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.98% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 07:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 15:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
