Total de Trades:
690
Transacciones Rentables:
449 (65.07%)
Transacciones Irrentables:
241 (34.93%)
Mejor transacción:
51.04 USD
Peor transacción:
-71.36 USD
Beneficio Bruto:
1 554.06 USD (76 784 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 144.22 USD (72 272 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (23.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
89.92 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
4.13%
Carga máxima del depósito:
10.77%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
36 minutos
Factor de Recuperación:
1.15
Transacciones Largas:
256 (37.10%)
Transacciones Cortas:
434 (62.90%)
Factor de Beneficio:
1.36
Beneficio Esperado:
0.59 USD
Beneficio medio:
3.46 USD
Pérdidas medias:
-4.75 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-347.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-347.30 USD (9)
Crecimiento al mes:
0.23%
Pronóstico anual:
2.84%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
15.49 USD
Máxima:
356.72 USD (42.40%)
Reducción relativa:
De balance:
34.54% (356.72 USD)
De fondos:
19.27% (194.66 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|690
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.m
|410
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.m
|4.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +51.04 USD
Peor transacción: -71 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +23.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -347.30 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Monex-Server5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Recommended Balance = $1000
No hay comentarios
