- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
690
盈利交易:
449 (65.07%)
亏损交易:
241 (34.93%)
最好交易:
51.04 USD
最差交易:
-71.36 USD
毛利:
1 554.06 USD (76 784 pips)
毛利亏损:
-1 144.22 USD (72 272 pips)
最大连续赢利:
13 (23.01 USD)
最大连续盈利:
89.92 USD (6)
夏普比率:
0.08
交易活动:
4.13%
最大入金加载:
10.77%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
36 分钟
采收率:
1.15
长期交易:
256 (37.10%)
短期交易:
434 (62.90%)
利润因子:
1.36
预期回报:
0.59 USD
平均利润:
3.46 USD
平均损失:
-4.75 USD
最大连续失误:
9 (-347.30 USD)
最大连续亏损:
-347.30 USD (9)
每月增长:
0.23%
年度预测:
2.84%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
15.49 USD
最大值:
356.72 USD (42.40%)
相对跌幅:
结余:
34.54% (356.72 USD)
净值:
19.27% (194.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|690
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.m
|410
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.m
|4.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +51.04 USD
最差交易: -71 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +23.01 USD
最大连续亏损: -347.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Server5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Recommended Balance = $1000
