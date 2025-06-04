- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
690
利益トレード:
449 (65.07%)
損失トレード:
241 (34.93%)
ベストトレード:
51.04 USD
最悪のトレード:
-71.36 USD
総利益:
1 554.06 USD (76 784 pips)
総損失:
-1 144.22 USD (72 272 pips)
最大連続の勝ち:
13 (23.01 USD)
最大連続利益:
89.92 USD (6)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
4.13%
最大入金額:
10.77%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
36 分
リカバリーファクター:
1.15
長いトレード:
256 (37.10%)
短いトレード:
434 (62.90%)
プロフィットファクター:
1.36
期待されたペイオフ:
0.59 USD
平均利益:
3.46 USD
平均損失:
-4.75 USD
最大連続の負け:
9 (-347.30 USD)
最大連続損失:
-347.30 USD (9)
月間成長:
0.23%
年間予想:
2.84%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.49 USD
最大の:
356.72 USD (42.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.54% (356.72 USD)
エクイティによる:
19.27% (194.66 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|690
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.m
|410
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.m
|4.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +51.04 USD
最悪のトレード: -71 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +23.01 USD
最大連続損失: -347.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Server5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Recommended Balance = $1000
レビューなし
