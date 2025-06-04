- 자본
트레이드:
690
이익 거래:
449 (65.07%)
손실 거래:
241 (34.93%)
최고의 거래:
51.04 USD
최악의 거래:
-71.36 USD
총 수익:
1 554.06 USD (76 784 pips)
총 손실:
-1 144.22 USD (72 272 pips)
연속 최대 이익:
13 (23.01 USD)
연속 최대 이익:
89.92 USD (6)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
4.13%
최대 입금량:
10.77%
최근 거래:
16 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
36 분
회복 요인:
1.15
롱(주식매수):
256 (37.10%)
숏(주식차입매도):
434 (62.90%)
수익 요인:
1.36
기대수익:
0.59 USD
평균 이익:
3.46 USD
평균 손실:
-4.75 USD
연속 최대 손실:
9 (-347.30 USD)
연속 최대 손실:
-347.30 USD (9)
월별 성장률:
1.16%
연간 예측:
15.33%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
15.49 USD
최대한의:
356.72 USD (42.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.54% (356.72 USD)
자본금별:
19.27% (194.66 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|690
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.m
|410
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.m
|4.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +51.04 USD
최악의 거래: -71 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +23.01 USD
연속 최대 손실: -347.30 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Server5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Recommended Balance = $1000
