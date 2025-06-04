SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Monex Mighty
Andi Chandra Wijaya

Monex Mighty

Andi Chandra Wijaya
0 recensioni
Affidabilità
36 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 56%
Monex-Server5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
583
Profit Trade:
382 (65.52%)
Loss Trade:
201 (34.48%)
Best Trade:
51.04 USD
Worst Trade:
-71.36 USD
Profitto lordo:
1 327.04 USD (62 979 pips)
Perdita lorda:
-993.48 USD (59 029 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (23.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
89.92 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
2.84%
Massimo carico di deposito:
10.77%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
0.94
Long Trade:
232 (39.79%)
Short Trade:
351 (60.21%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
3.47 USD
Perdita media:
-4.94 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-347.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-347.30 USD (9)
Crescita mensile:
8.29%
Previsione annuale:
100.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.49 USD
Massimale:
356.72 USD (42.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.54% (356.72 USD)
Per equità:
19.27% (194.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.m 583
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.m 334
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.m 4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +51.04 USD
Worst Trade: -71 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +23.01 USD
Massima perdita consecutiva: -347.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Recommended Balance = $1000
Non ci sono recensioni
2025.09.02 20:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 06:38
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.98% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 07:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 15:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 05:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 15:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 09:00
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.9% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 08:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 12:39
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.03% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Monex Mighty
100USD al mese
56%
0
0
USD
1.1K
USD
36
100%
583
65%
3%
1.33
0.57
USD
35%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.