- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
583
Profit Trade:
382 (65.52%)
Loss Trade:
201 (34.48%)
Best Trade:
51.04 USD
Worst Trade:
-71.36 USD
Profitto lordo:
1 327.04 USD (62 979 pips)
Perdita lorda:
-993.48 USD (59 029 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (23.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
89.92 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
2.84%
Massimo carico di deposito:
10.77%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
0.94
Long Trade:
232 (39.79%)
Short Trade:
351 (60.21%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
3.47 USD
Perdita media:
-4.94 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-347.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-347.30 USD (9)
Crescita mensile:
8.29%
Previsione annuale:
100.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.49 USD
Massimale:
356.72 USD (42.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.54% (356.72 USD)
Per equità:
19.27% (194.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|583
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.m
|334
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.m
|4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +51.04 USD
Worst Trade: -71 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +23.01 USD
Massima perdita consecutiva: -347.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
56%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
36
100%
583
65%
3%
1.33
0.57
USD
USD
35%
1:500