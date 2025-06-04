SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Monex Mighty
Andi Chandra Wijaya

Monex Mighty

Andi Chandra Wijaya
0 avis
Fiabilité
36 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 56%
Monex-Server5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
583
Bénéfice trades:
382 (65.52%)
Perte trades:
201 (34.48%)
Meilleure transaction:
51.04 USD
Pire transaction:
-71.36 USD
Bénéfice brut:
1 327.04 USD (62 979 pips)
Perte brute:
-993.48 USD (59 029 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (23.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
89.92 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
2.84%
Charge de dépôt maximale:
10.77%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
38 minutes
Facteur de récupération:
0.94
Longs trades:
232 (39.79%)
Courts trades:
351 (60.21%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
0.57 USD
Bénéfice moyen:
3.47 USD
Perte moyenne:
-4.94 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-347.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-347.30 USD (9)
Croissance mensuelle:
8.29%
Prévision annuelle:
100.60%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.49 USD
Maximal:
356.72 USD (42.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.54% (356.72 USD)
Par fonds propres:
19.27% (194.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.m 583
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.m 334
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.m 4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +51.04 USD
Pire transaction: -71 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +23.01 USD
Perte consécutive maximale: -347.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Monex-Server5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Recommended Balance = $1000
Aucun avis
2025.09.02 20:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 06:38
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.98% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 07:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 15:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 05:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 15:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 09:00
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.9% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 08:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 12:39
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.03% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Monex Mighty
100 USD par mois
56%
0
0
USD
1.1K
USD
36
100%
583
65%
3%
1.33
0.57
USD
35%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.