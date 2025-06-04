СигналыРазделы
Andi Chandra Wijaya

Monex Mighty

Andi Chandra Wijaya
0 отзывов
Надежность
48 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 68%
Monex-Server5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
690
Прибыльных трейдов:
449 (65.07%)
Убыточных трейдов:
241 (34.93%)
Лучший трейд:
51.04 USD
Худший трейд:
-71.36 USD
Общая прибыль:
1 554.06 USD (76 784 pips)
Общий убыток:
-1 144.22 USD (72 272 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (23.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
89.92 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
4.13%
Макс. загрузка депозита:
10.77%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
36 минут
Фактор восстановления:
1.15
Длинных трейдов:
256 (37.10%)
Коротких трейдов:
434 (62.90%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
0.59 USD
Средняя прибыль:
3.46 USD
Средний убыток:
-4.75 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-347.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-347.30 USD (9)
Прирост в месяц:
0.23%
Годовой прогноз:
2.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.49 USD
Максимальная:
356.72 USD (42.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.54% (356.72 USD)
По эквити:
19.27% (194.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.m 690
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.m 410
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.m 4.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +51.04 USD
Худший трейд: -71 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +23.01 USD
Макс. убыток в серии: -347.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Recommended Balance = $1000
Нет отзывов
2025.12.22 02:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 05:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 00:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 12:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 20:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 06:38
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.98% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 07:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 15:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
