Всего трейдов:
690
Прибыльных трейдов:
449 (65.07%)
Убыточных трейдов:
241 (34.93%)
Лучший трейд:
51.04 USD
Худший трейд:
-71.36 USD
Общая прибыль:
1 554.06 USD (76 784 pips)
Общий убыток:
-1 144.22 USD (72 272 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (23.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
89.92 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
4.13%
Макс. загрузка депозита:
10.77%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
36 минут
Фактор восстановления:
1.15
Длинных трейдов:
256 (37.10%)
Коротких трейдов:
434 (62.90%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
0.59 USD
Средняя прибыль:
3.46 USD
Средний убыток:
-4.75 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-347.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-347.30 USD (9)
Прирост в месяц:
0.23%
Годовой прогноз:
2.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.49 USD
Максимальная:
356.72 USD (42.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.54% (356.72 USD)
По эквити:
19.27% (194.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|690
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.m
|410
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.m
|4.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +51.04 USD
Худший трейд: -71 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +23.01 USD
Макс. убыток в серии: -347.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Recommended Balance = $1000
Нет отзывов
