Negociações:
690
Negociações com lucro:
449 (65.07%)
Negociações com perda:
241 (34.93%)
Melhor negociação:
51.04 USD
Pior negociação:
-71.36 USD
Lucro bruto:
1 554.06 USD (76 784 pips)
Perda bruta:
-1 144.22 USD (72 272 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (23.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
89.92 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
4.13%
Depósito máximo carregado:
10.77%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
36 minutos
Fator de recuperação:
1.15
Negociações longas:
256 (37.10%)
Negociações curtas:
434 (62.90%)
Fator de lucro:
1.36
Valor esperado:
0.59 USD
Lucro médio:
3.46 USD
Perda média:
-4.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-347.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-347.30 USD (9)
Crescimento mensal:
0.23%
Previsão anual:
2.84%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.49 USD
Máximo:
356.72 USD (42.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.54% (356.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.27% (194.66 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|690
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.m
|410
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.m
|4.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +51.04 USD
Pior negociação: -71 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +23.01 USD
Máxima perda consecutiva: -347.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Server5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Recommended Balance = $1000
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
68%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
48
100%
690
65%
4%
1.35
0.59
USD
USD
35%
1:500