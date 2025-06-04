SinaisSeções
Andi Chandra Wijaya

Monex Mighty

Andi Chandra Wijaya
0 comentários
Confiabilidade
48 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 68%
Monex-Server5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
690
Negociações com lucro:
449 (65.07%)
Negociações com perda:
241 (34.93%)
Melhor negociação:
51.04 USD
Pior negociação:
-71.36 USD
Lucro bruto:
1 554.06 USD (76 784 pips)
Perda bruta:
-1 144.22 USD (72 272 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (23.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
89.92 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
4.13%
Depósito máximo carregado:
10.77%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
36 minutos
Fator de recuperação:
1.15
Negociações longas:
256 (37.10%)
Negociações curtas:
434 (62.90%)
Fator de lucro:
1.36
Valor esperado:
0.59 USD
Lucro médio:
3.46 USD
Perda média:
-4.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-347.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-347.30 USD (9)
Crescimento mensal:
0.23%
Previsão anual:
2.84%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.49 USD
Máximo:
356.72 USD (42.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.54% (356.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.27% (194.66 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.m 690
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.m 410
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.m 4.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +51.04 USD
Pior negociação: -71 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +23.01 USD
Máxima perda consecutiva: -347.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Server5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Recommended Balance = $1000
2025.12.22 02:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 05:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 00:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 12:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 20:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 06:38
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.98% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 07:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 15:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
