Andi Chandra Wijaya

Monex Mighty

Andi Chandra Wijaya
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
48 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 68%
Monex-Server5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
690
Gewinntrades:
449 (65.07%)
Verlusttrades:
241 (34.93%)
Bester Trade:
51.04 USD
Schlechtester Trade:
-71.36 USD
Bruttoprofit:
1 554.06 USD (76 784 pips)
Bruttoverlust:
-1 144.22 USD (72 272 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (23.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
89.92 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
4.13%
Max deposit load:
10.77%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
36 Minuten
Erholungsfaktor:
1.15
Long-Positionen:
256 (37.10%)
Short-Positionen:
434 (62.90%)
Profit-Faktor:
1.36
Mathematische Gewinnerwartung:
0.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.75 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-347.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-347.30 USD (9)
Wachstum pro Monat :
0.23%
Jahresprognose:
2.84%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
15.49 USD
Maximaler:
356.72 USD (42.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.54% (356.72 USD)
Kapital:
19.27% (194.66 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.m 690
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.m 410
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.m 4.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +51.04 USD
Schlechtester Trade: -71 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -347.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Monex-Server5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Recommended Balance = $1000
