Trades insgesamt:
690
Gewinntrades:
449 (65.07%)
Verlusttrades:
241 (34.93%)
Bester Trade:
51.04 USD
Schlechtester Trade:
-71.36 USD
Bruttoprofit:
1 554.06 USD (76 784 pips)
Bruttoverlust:
-1 144.22 USD (72 272 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (23.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
89.92 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
4.13%
Max deposit load:
10.77%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
36 Minuten
Erholungsfaktor:
1.15
Long-Positionen:
256 (37.10%)
Short-Positionen:
434 (62.90%)
Profit-Faktor:
1.36
Mathematische Gewinnerwartung:
0.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.75 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-347.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-347.30 USD (9)
Wachstum pro Monat :
0.23%
Jahresprognose:
2.84%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
15.49 USD
Maximaler:
356.72 USD (42.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.54% (356.72 USD)
Kapital:
19.27% (194.66 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|690
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.m
|410
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.m
|4.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Bester Trade: +51.04 USD
Schlechtester Trade: -71 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -347.30 USD
Recommended Balance = $1000
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
68%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
48
100%
690
65%
4%
1.35
0.59
USD
USD
35%
1:500