İşlemler:
132
Kârla kapanan işlemler:
29 (21.96%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (78.03%)
En iyi işlem:
25.02 USD
En kötü işlem:
-6.39 USD
Brüt kâr:
150.80 USD (15 292 pips)
Brüt zarar:
-207.26 USD (20 054 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (27.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.29 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
1.85%
Maks. mevduat yükü:
25.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
-0.69
Alış işlemleri:
84 (63.64%)
Satış işlemleri:
48 (36.36%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-0.43 USD
Ortalama kâr:
5.20 USD
Ortalama zarar:
-2.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-35.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.52 USD (15)
Aylık büyüme:
6.51%
Yıllık tahmin:
78.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
76.07 USD
Maksimum:
81.46 USD (74.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.40% (81.46 USD)
Varlığa göre:
4.06% (1.47 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-56
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-4.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.02 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +27.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
Tickmill-Live08
|2.97 × 450
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-54%
0
0
USD
USD
48
USD
USD
17
100%
132
21%
2%
0.72
-0.43
USD
USD
74%
1:500