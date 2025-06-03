- 자본
- 축소
트레이드:
264
이익 거래:
68 (25.75%)
손실 거래:
196 (74.24%)
최고의 거래:
33.08 USD
최악의 거래:
-6.70 USD
총 수익:
493.61 USD (49 856 pips)
총 손실:
-424.41 USD (41 162 pips)
연속 최대 이익:
4 (45.37 USD)
연속 최대 이익:
45.37 USD (4)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
1.85%
최대 입금량:
25.72%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
28 분
회복 요인:
0.85
롱(주식매수):
194 (73.48%)
숏(주식차입매도):
70 (26.52%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
0.26 USD
평균 이익:
7.26 USD
평균 손실:
-2.17 USD
연속 최대 손실:
15 (-35.52 USD)
연속 최대 손실:
-37.56 USD (14)
월별 성장률:
-9.52%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
76.07 USD
최대한의:
81.46 USD (74.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
74.40% (81.46 USD)
자본금별:
4.06% (1.47 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|264
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|69
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|8.7K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +33.08 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +45.37 USD
연속 최대 손실: -35.52 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
Tickmill-Live08
|2.97 × 450
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
66%
0
0
USD
USD
173
USD
USD
31
100%
264
25%
2%
1.16
0.26
USD
USD
74%
1:500