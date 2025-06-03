- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
252
利益トレード:
68 (26.98%)
損失トレード:
184 (73.02%)
ベストトレード:
33.08 USD
最悪のトレード:
-6.70 USD
総利益:
493.61 USD (49 856 pips)
総損失:
-392.60 USD (38 057 pips)
最大連続の勝ち:
4 (45.37 USD)
最大連続利益:
45.37 USD (4)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
1.85%
最大入金額:
25.72%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
29 分
リカバリーファクター:
1.24
長いトレード:
183 (72.62%)
短いトレード:
69 (27.38%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
0.40 USD
平均利益:
7.26 USD
平均損失:
-2.13 USD
最大連続の負け:
15 (-35.52 USD)
最大連続損失:
-35.52 USD (15)
月間成長:
27.86%
年間予想:
338.01%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
76.07 USD
最大の:
81.46 USD (74.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
74.40% (81.46 USD)
エクイティによる:
4.06% (1.47 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|252
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|101
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +33.08 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +45.37 USD
最大連続損失: -35.52 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
Tickmill-Live08
|2.97 × 450
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
レビューなし
