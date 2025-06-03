- Crescita
Trade:
132
Profit Trade:
29 (21.96%)
Loss Trade:
103 (78.03%)
Best Trade:
25.02 USD
Worst Trade:
-6.39 USD
Profitto lordo:
150.80 USD (15 292 pips)
Perdita lorda:
-207.26 USD (20 054 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (27.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.29 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
1.85%
Massimo carico di deposito:
25.72%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
-0.69
Long Trade:
84 (63.64%)
Short Trade:
48 (36.36%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-0.43 USD
Profitto medio:
5.20 USD
Perdita media:
-2.01 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-35.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.52 USD (15)
Crescita mensile:
-3.11%
Previsione annuale:
-37.75%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
76.07 USD
Massimale:
81.46 USD (74.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.40% (81.46 USD)
Per equità:
4.06% (1.47 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-56
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-4.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.02 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +27.29 USD
Massima perdita consecutiva: -35.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
Tickmill-Live08
|2.97 × 450
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
