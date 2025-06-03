SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / FUTUREXAUUSD2
Yicun Xiong

FUTUREXAUUSD2

Yicun Xiong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
29 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 97%
Tickmill-Live08
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
252
Gewinntrades:
68 (26.98%)
Verlusttrades:
184 (73.02%)
Bester Trade:
33.08 USD
Schlechtester Trade:
-6.70 USD
Bruttoprofit:
493.61 USD (49 856 pips)
Bruttoverlust:
-392.60 USD (38 057 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (45.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
45.37 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
1.85%
Max deposit load:
25.72%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
29 Minuten
Erholungsfaktor:
1.24
Long-Positionen:
183 (72.62%)
Short-Positionen:
69 (27.38%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
0.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-35.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-35.52 USD (15)
Wachstum pro Monat :
27.86%
Jahresprognose:
338.01%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
76.07 USD
Maximaler:
81.46 USD (74.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
74.40% (81.46 USD)
Kapital:
4.06% (1.47 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 252
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 101
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 12K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +33.08 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +45.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -35.52 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
Tickmill-Live08
2.97 × 450
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
noch 29 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 10:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 06:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 20:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 17:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 20:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 10:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 17:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 13:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 01:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 09:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 07:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
FUTUREXAUUSD2
30 USD pro Monat
97%
0
0
USD
205
USD
29
100%
252
26%
2%
1.25
0.40
USD
74%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.