- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
252
Negociações com lucro:
68 (26.98%)
Negociações com perda:
184 (73.02%)
Melhor negociação:
33.08 USD
Pior negociação:
-6.70 USD
Lucro bruto:
493.61 USD (49 856 pips)
Perda bruta:
-392.60 USD (38 057 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (45.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
45.37 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
1.85%
Depósito máximo carregado:
25.72%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
29 minutos
Fator de recuperação:
1.24
Negociações longas:
183 (72.62%)
Negociações curtas:
69 (27.38%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
0.40 USD
Lucro médio:
7.26 USD
Perda média:
-2.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-35.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-35.52 USD (15)
Crescimento mensal:
27.86%
Previsão anual:
338.01%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
76.07 USD
Máximo:
81.46 USD (74.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
74.40% (81.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.06% (1.47 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|252
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|101
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +33.08 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +45.37 USD
Máxima perda consecutiva: -35.52 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
Tickmill-Live08
|2.97 × 450
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
29 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
97%
0
0
USD
USD
205
USD
USD
29
100%
252
26%
2%
1.25
0.40
USD
USD
74%
1:500