Sinais / MetaTrader 4 / FUTUREXAUUSD2
Yicun Xiong

FUTUREXAUUSD2

Yicun Xiong
0 comentários
Confiabilidade
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 97%
Tickmill-Live08
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
252
Negociações com lucro:
68 (26.98%)
Negociações com perda:
184 (73.02%)
Melhor negociação:
33.08 USD
Pior negociação:
-6.70 USD
Lucro bruto:
493.61 USD (49 856 pips)
Perda bruta:
-392.60 USD (38 057 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (45.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
45.37 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
1.85%
Depósito máximo carregado:
25.72%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
29 minutos
Fator de recuperação:
1.24
Negociações longas:
183 (72.62%)
Negociações curtas:
69 (27.38%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
0.40 USD
Lucro médio:
7.26 USD
Perda média:
-2.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-35.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-35.52 USD (15)
Crescimento mensal:
27.86%
Previsão anual:
338.01%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
76.07 USD
Máximo:
81.46 USD (74.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
74.40% (81.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.06% (1.47 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 252
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 101
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 12K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +33.08 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +45.37 USD
Máxima perda consecutiva: -35.52 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
Tickmill-Live08
2.97 × 450
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
29 mais ...
Sem comentários
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 10:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 06:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 20:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 17:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 20:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 10:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 17:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 13:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 01:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 09:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 07:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
FUTUREXAUUSD2
30 USD por mês
97%
0
0
USD
205
USD
29
100%
252
26%
2%
1.25
0.40
USD
74%
1:500
