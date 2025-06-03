- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
252
Прибыльных трейдов:
68 (26.98%)
Убыточных трейдов:
184 (73.02%)
Лучший трейд:
33.08 USD
Худший трейд:
-6.70 USD
Общая прибыль:
493.61 USD (49 856 pips)
Общий убыток:
-392.60 USD (38 057 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (45.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
45.37 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
1.85%
Макс. загрузка депозита:
25.72%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
1.24
Длинных трейдов:
183 (72.62%)
Коротких трейдов:
69 (27.38%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
0.40 USD
Средняя прибыль:
7.26 USD
Средний убыток:
-2.13 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-35.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.52 USD (15)
Прирост в месяц:
27.86%
Годовой прогноз:
338.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
76.07 USD
Максимальная:
81.46 USD (74.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.40% (81.46 USD)
По эквити:
4.06% (1.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|252
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|101
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +33.08 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +45.37 USD
Макс. убыток в серии: -35.52 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
Tickmill-Live08
|2.97 × 450
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
Нет отзывов
