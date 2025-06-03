СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FUTUREXAUUSD2
Yicun Xiong

FUTUREXAUUSD2

Yicun Xiong
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 97%
Tickmill-Live08
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
252
Прибыльных трейдов:
68 (26.98%)
Убыточных трейдов:
184 (73.02%)
Лучший трейд:
33.08 USD
Худший трейд:
-6.70 USD
Общая прибыль:
493.61 USD (49 856 pips)
Общий убыток:
-392.60 USD (38 057 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (45.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
45.37 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
1.85%
Макс. загрузка депозита:
25.72%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
1.24
Длинных трейдов:
183 (72.62%)
Коротких трейдов:
69 (27.38%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
0.40 USD
Средняя прибыль:
7.26 USD
Средний убыток:
-2.13 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-35.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.52 USD (15)
Прирост в месяц:
27.86%
Годовой прогноз:
338.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
76.07 USD
Максимальная:
81.46 USD (74.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.40% (81.46 USD)
По эквити:
4.06% (1.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 252
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 101
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 12K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +33.08 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +45.37 USD
Макс. убыток в серии: -35.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
Tickmill-Live08
2.97 × 450
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
еще 29...
Нет отзывов
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 10:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 06:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 20:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 17:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 20:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 10:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 17:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 13:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 01:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 09:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 07:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
