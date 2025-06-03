- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
252
盈利交易:
68 (26.98%)
亏损交易:
184 (73.02%)
最好交易:
33.08 USD
最差交易:
-6.70 USD
毛利:
493.61 USD (49 856 pips)
毛利亏损:
-392.60 USD (38 057 pips)
最大连续赢利:
4 (45.37 USD)
最大连续盈利:
45.37 USD (4)
夏普比率:
0.07
交易活动:
1.85%
最大入金加载:
25.72%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
29 分钟
采收率:
1.24
长期交易:
183 (72.62%)
短期交易:
69 (27.38%)
利润因子:
1.26
预期回报:
0.40 USD
平均利润:
7.26 USD
平均损失:
-2.13 USD
最大连续失误:
15 (-35.52 USD)
最大连续亏损:
-35.52 USD (15)
每月增长:
27.86%
年度预测:
338.01%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
76.07 USD
最大值:
81.46 USD (74.40%)
相对跌幅:
结余:
74.40% (81.46 USD)
净值:
4.06% (1.47 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|252
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|101
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +33.08 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +45.37 USD
最大连续亏损: -35.52 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
Tickmill-Live08
|2.97 × 450
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
