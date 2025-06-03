SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / FUTUREXAUUSD2
Yicun Xiong

FUTUREXAUUSD2

Yicun Xiong
0 comentarios
Fiabilidad
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 97%
Tickmill-Live08
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
252
Transacciones Rentables:
68 (26.98%)
Transacciones Irrentables:
184 (73.02%)
Mejor transacción:
33.08 USD
Peor transacción:
-6.70 USD
Beneficio Bruto:
493.61 USD (49 856 pips)
Pérdidas Brutas:
-392.60 USD (38 057 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (45.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
45.37 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
1.85%
Carga máxima del depósito:
25.72%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
29 minutos
Factor de Recuperación:
1.24
Transacciones Largas:
183 (72.62%)
Transacciones Cortas:
69 (27.38%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
0.40 USD
Beneficio medio:
7.26 USD
Pérdidas medias:
-2.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-35.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-35.52 USD (15)
Crecimiento al mes:
27.86%
Pronóstico anual:
338.01%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
76.07 USD
Máxima:
81.46 USD (74.40%)
Reducción relativa:
De balance:
74.40% (81.46 USD)
De fondos:
4.06% (1.47 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 252
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 101
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 12K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +33.08 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +45.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -35.52 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
Tickmill-Live08
2.97 × 450
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 10:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 06:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 20:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 17:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 20:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 10:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 17:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 13:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 01:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 09:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 07:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.