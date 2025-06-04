SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SimpleGridTrader01
Bo Schjoenning Larsen

SimpleGridTrader01

Bo Schjoenning Larsen
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 40%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
776
Kârla kapanan işlemler:
635 (81.82%)
Zararla kapanan işlemler:
141 (18.17%)
En iyi işlem:
55.00 EUR
En kötü işlem:
-51.22 EUR
Brüt kâr:
3 310.59 EUR (178 628 pips)
Brüt zarar:
-1 313.99 EUR (65 594 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (293.84 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
293.84 EUR (57)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
9.49
Alış işlemleri:
515 (66.37%)
Satış işlemleri:
261 (33.63%)
Kâr faktörü:
2.52
Beklenen getiri:
2.57 EUR
Ortalama kâr:
5.21 EUR
Ortalama zarar:
-9.32 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-175.12 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-175.12 EUR (7)
Aylık büyüme:
7.02%
Yıllık tahmin:
85.19%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
210.46 EUR (3.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.52% (208.93 EUR)
Varlığa göre:
50.38% (3 272.72 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 224
CHFJPY 216
EURCHF 167
AUDCAD 109
CADCHF 60
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD 730
CHFJPY 751
EURCHF 293
AUDCAD 300
CADCHF 203
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD 36K
CHFJPY 48K
EURCHF 9.1K
AUDCAD 13K
CADCHF 7.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +55.00 EUR
En kötü işlem: -51 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 57
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +293.84 EUR
Maksimum ardışık zarar: -175.12 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live09
0.00 × 18
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 12
ATCBrokers-Live 1
0.48 × 79
BlackBullMarkets-Live
0.78 × 249
FBS-Real-6
3.00 × 2
FBS-Real-8
3.00 × 3
MEXIntGroup-Real
3.20 × 10
FBS-Real-10
4.50 × 2
FBS-Real-4
12.16 × 25
İnceleme yok
2025.09.24 22:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 17:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.28 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 13:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 12:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 08:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.20 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 20:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 17:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 17:51
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 15:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 10:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 09:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 08:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 07:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 04:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
