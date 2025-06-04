- Büyüme
İşlemler:
776
Kârla kapanan işlemler:
635 (81.82%)
Zararla kapanan işlemler:
141 (18.17%)
En iyi işlem:
55.00 EUR
En kötü işlem:
-51.22 EUR
Brüt kâr:
3 310.59 EUR (178 628 pips)
Brüt zarar:
-1 313.99 EUR (65 594 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (293.84 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
293.84 EUR (57)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
9.49
Alış işlemleri:
515 (66.37%)
Satış işlemleri:
261 (33.63%)
Kâr faktörü:
2.52
Beklenen getiri:
2.57 EUR
Ortalama kâr:
5.21 EUR
Ortalama zarar:
-9.32 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-175.12 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-175.12 EUR (7)
Aylık büyüme:
7.02%
Yıllık tahmin:
85.19%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
210.46 EUR (3.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.52% (208.93 EUR)
Varlığa göre:
50.38% (3 272.72 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|224
|CHFJPY
|216
|EURCHF
|167
|AUDCAD
|109
|CADCHF
|60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPNZD
|730
|CHFJPY
|751
|EURCHF
|293
|AUDCAD
|300
|CADCHF
|203
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPNZD
|36K
|CHFJPY
|48K
|EURCHF
|9.1K
|AUDCAD
|13K
|CADCHF
|7.5K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 12
|
ATCBrokers-Live 1
|0.48 × 79
|
BlackBullMarkets-Live
|0.78 × 249
|
FBS-Real-6
|3.00 × 2
|
FBS-Real-8
|3.00 × 3
|
MEXIntGroup-Real
|3.20 × 10
|
FBS-Real-10
|4.50 × 2
|
FBS-Real-4
|12.16 × 25
