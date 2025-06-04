SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SimpleGridTrader01
Bo Schjoenning Larsen

SimpleGridTrader01

Bo Schjoenning Larsen
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 40%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
775
Bénéfice trades:
634 (81.80%)
Perte trades:
141 (18.19%)
Meilleure transaction:
55.00 EUR
Pire transaction:
-51.22 EUR
Bénéfice brut:
3 302.84 EUR (178 236 pips)
Perte brute:
-1 313.99 EUR (65 594 pips)
Gains consécutifs maximales:
57 (293.84 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
293.84 EUR (57)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.28%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
9.45
Longs trades:
514 (66.32%)
Courts trades:
261 (33.68%)
Facteur de profit:
2.51
Rendement attendu:
2.57 EUR
Bénéfice moyen:
5.21 EUR
Perte moyenne:
-9.32 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-175.12 EUR)
Perte consécutive maximale:
-175.12 EUR (7)
Croissance mensuelle:
7.03%
Prévision annuelle:
85.27%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
210.46 EUR (3.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.52% (208.93 EUR)
Par fonds propres:
50.03% (3 233.14 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 223
CHFJPY 216
EURCHF 167
AUDCAD 109
CADCHF 60
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD 721
CHFJPY 751
EURCHF 293
AUDCAD 300
CADCHF 203
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD 36K
CHFJPY 48K
EURCHF 9.1K
AUDCAD 13K
CADCHF 7.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +55.00 EUR
Pire transaction: -51 EUR
Gains consécutifs maximales: 57
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +293.84 EUR
Perte consécutive maximale: -175.12 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live09
0.00 × 18
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 12
ATCBrokers-Live 1
0.48 × 79
BlackBullMarkets-Live
0.78 × 249
FBS-Real-6
3.00 × 2
FBS-Real-8
3.00 × 3
MEXIntGroup-Real
3.20 × 10
FBS-Real-10
4.50 × 2
FBS-Real-4
12.16 × 25
2025.09.24 22:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 17:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.28 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 13:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 12:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 08:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.20 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 20:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 17:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 17:51
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 15:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 10:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 09:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 08:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 07:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 04:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
