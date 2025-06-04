Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live09 0.00 × 18 ICMarkets-Live04 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 3 VantageFXInternational-Live 2 0.00 × 2 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 16 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 12 ATCBrokers-Live 1 0.48 × 79 BlackBullMarkets-Live 0.78 × 249 FBS-Real-6 3.00 × 2 FBS-Real-8 3.00 × 3 MEXIntGroup-Real 3.20 × 10 FBS-Real-10 4.50 × 2 FBS-Real-4 12.16 × 25 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou