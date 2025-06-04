СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / SimpleGridTrader01
Bo Schjoenning Larsen

SimpleGridTrader01

Bo Schjoenning Larsen
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 56%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
999
Прибыльных трейдов:
809 (80.98%)
Убыточных трейдов:
190 (19.02%)
Лучший трейд:
55.00 EUR
Худший трейд:
-64.85 EUR
Общая прибыль:
4 733.06 EUR (254 753 pips)
Общий убыток:
-1 932.33 EUR (86 472 pips)
Макс. серия выигрышей:
57 (293.84 EUR)
Макс. прибыль в серии:
293.84 EUR (57)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.96%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
10.81
Длинных трейдов:
690 (69.07%)
Коротких трейдов:
309 (30.93%)
Профит фактор:
2.45
Мат. ожидание:
2.80 EUR
Средняя прибыль:
5.85 EUR
Средний убыток:
-10.17 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-175.12 EUR)
Макс. убыток в серии:
-199.09 EUR (6)
Прирост в месяц:
3.37%
Годовой прогноз:
40.95%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
259.10 EUR (3.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.52% (208.93 EUR)
По эквити:
67.26% (4 670.96 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPY 306
GBPNZD 268
EURCHF 195
AUDCAD 150
CADCHF 80
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPY 1.2K
GBPNZD 1.1K
EURCHF 317
AUDCAD 203
CADCHF 323
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPY 75K
GBPNZD 59K
EURCHF 12K
AUDCAD 14K
CADCHF 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +55.00 EUR
Худший трейд: -65 EUR
Макс. серия выигрышей: 57
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +293.84 EUR
Макс. убыток в серии: -175.12 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live09
0.00 × 18
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 12
ATCBrokers-Live 1
0.48 × 79
BlackBullMarkets-Live
0.78 × 249
FBS-Real-6
3.00 × 2
FBS-Real-8
3.00 × 3
MEXIntGroup-Real
3.20 × 10
FBS-Real-10
4.50 × 2
FBS-Real-4
12.16 × 25
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.09.24 22:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 17:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.28 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 13:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 12:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 08:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.20 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 20:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 17:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 17:51
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 15:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 10:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 09:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 08:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 07:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 04:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика