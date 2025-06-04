- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
999
Прибыльных трейдов:
809 (80.98%)
Убыточных трейдов:
190 (19.02%)
Лучший трейд:
55.00 EUR
Худший трейд:
-64.85 EUR
Общая прибыль:
4 733.06 EUR (254 753 pips)
Общий убыток:
-1 932.33 EUR (86 472 pips)
Макс. серия выигрышей:
57 (293.84 EUR)
Макс. прибыль в серии:
293.84 EUR (57)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.96%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
10.81
Длинных трейдов:
690 (69.07%)
Коротких трейдов:
309 (30.93%)
Профит фактор:
2.45
Мат. ожидание:
2.80 EUR
Средняя прибыль:
5.85 EUR
Средний убыток:
-10.17 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-175.12 EUR)
Макс. убыток в серии:
-199.09 EUR (6)
Прирост в месяц:
3.37%
Годовой прогноз:
40.95%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
259.10 EUR (3.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.52% (208.93 EUR)
По эквити:
67.26% (4 670.96 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|306
|GBPNZD
|268
|EURCHF
|195
|AUDCAD
|150
|CADCHF
|80
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY
|1.2K
|GBPNZD
|1.1K
|EURCHF
|317
|AUDCAD
|203
|CADCHF
|323
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY
|75K
|GBPNZD
|59K
|EURCHF
|12K
|AUDCAD
|14K
|CADCHF
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +55.00 EUR
Худший трейд: -65 EUR
Макс. серия выигрышей: 57
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +293.84 EUR
Макс. убыток в серии: -175.12 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 12
|
ATCBrokers-Live 1
|0.48 × 79
|
BlackBullMarkets-Live
|0.78 × 249
|
FBS-Real-6
|3.00 × 2
|
FBS-Real-8
|3.00 × 3
|
MEXIntGroup-Real
|3.20 × 10
|
FBS-Real-10
|4.50 × 2
|
FBS-Real-4
|12.16 × 25
