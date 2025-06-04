- Incremento
Total de Trades:
999
Transacciones Rentables:
809 (80.98%)
Transacciones Irrentables:
190 (19.02%)
Mejor transacción:
55.00 EUR
Peor transacción:
-64.85 EUR
Beneficio Bruto:
4 733.06 EUR (254 753 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 932.33 EUR (86 472 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
57 (293.84 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
293.84 EUR (57)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
7.96%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
10.81
Transacciones Largas:
690 (69.07%)
Transacciones Cortas:
309 (30.93%)
Factor de Beneficio:
2.45
Beneficio Esperado:
2.80 EUR
Beneficio medio:
5.85 EUR
Pérdidas medias:
-10.17 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-175.12 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-199.09 EUR (6)
Crecimiento al mes:
3.37%
Pronóstico anual:
40.95%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
259.10 EUR (3.32%)
Reducción relativa:
De balance:
3.52% (208.93 EUR)
De fondos:
67.26% (4 670.96 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|306
|GBPNZD
|268
|EURCHF
|195
|AUDCAD
|150
|CADCHF
|80
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|CHFJPY
|1.2K
|GBPNZD
|1.1K
|EURCHF
|317
|AUDCAD
|203
|CADCHF
|323
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|CHFJPY
|75K
|GBPNZD
|59K
|EURCHF
|12K
|AUDCAD
|14K
|CADCHF
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +55.00 EUR
Peor transacción: -65 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 57
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +293.84 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -175.12 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 12
|
ATCBrokers-Live 1
|0.48 × 79
|
BlackBullMarkets-Live
|0.78 × 249
|
FBS-Real-6
|3.00 × 2
|
FBS-Real-8
|3.00 × 3
|
MEXIntGroup-Real
|3.20 × 10
|
FBS-Real-10
|4.50 × 2
|
FBS-Real-4
|12.16 × 25
