Bo Schjoenning Larsen

SimpleGridTrader01

Bo Schjoenning Larsen
Fiabilidad
30 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 56%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
999
Transacciones Rentables:
809 (80.98%)
Transacciones Irrentables:
190 (19.02%)
Mejor transacción:
55.00 EUR
Peor transacción:
-64.85 EUR
Beneficio Bruto:
4 733.06 EUR (254 753 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 932.33 EUR (86 472 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
57 (293.84 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
293.84 EUR (57)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
7.96%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
10.81
Transacciones Largas:
690 (69.07%)
Transacciones Cortas:
309 (30.93%)
Factor de Beneficio:
2.45
Beneficio Esperado:
2.80 EUR
Beneficio medio:
5.85 EUR
Pérdidas medias:
-10.17 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-175.12 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-199.09 EUR (6)
Crecimiento al mes:
3.37%
Pronóstico anual:
40.95%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
259.10 EUR (3.32%)
Reducción relativa:
De balance:
3.52% (208.93 EUR)
De fondos:
67.26% (4 670.96 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CHFJPY 306
GBPNZD 268
EURCHF 195
AUDCAD 150
CADCHF 80
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CHFJPY 1.2K
GBPNZD 1.1K
EURCHF 317
AUDCAD 203
CADCHF 323
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CHFJPY 75K
GBPNZD 59K
EURCHF 12K
AUDCAD 14K
CADCHF 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +55.00 EUR
Peor transacción: -65 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 57
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +293.84 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -175.12 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live09
0.00 × 18
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 12
ATCBrokers-Live 1
0.48 × 79
BlackBullMarkets-Live
0.78 × 249
FBS-Real-6
3.00 × 2
FBS-Real-8
3.00 × 3
MEXIntGroup-Real
3.20 × 10
FBS-Real-10
4.50 × 2
FBS-Real-4
12.16 × 25
No hay comentarios
2025.09.24 22:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 17:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.28 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 13:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 12:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 08:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.20 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 20:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 17:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 17:51
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 15:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 10:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 09:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 08:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 07:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 04:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
