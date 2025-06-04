시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / SimpleGridTrader01
Bo Schjoenning Larsen

SimpleGridTrader01

Bo Schjoenning Larsen
0 리뷰
안정성
32
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 57%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 011
이익 거래:
819 (81.00%)
손실 거래:
192 (18.99%)
최고의 거래:
55.00 EUR
최악의 거래:
-64.85 EUR
총 수익:
4 810.84 EUR (259 347 pips)
총 손실:
-1 938.32 EUR (86 869 pips)
연속 최대 이익:
57 (293.84 EUR)
연속 최대 이익:
293.84 EUR (57)
샤프 비율:
0.32
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
7.96%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
11.09
롱(주식매수):
702 (69.44%)
숏(주식차입매도):
309 (30.56%)
수익 요인:
2.48
기대수익:
2.84 EUR
평균 이익:
5.87 EUR
평균 손실:
-10.10 EUR
연속 최대 손실:
7 (-175.12 EUR)
연속 최대 손실:
-199.09 EUR (6)
월별 성장률:
2.93%
연간 예측:
35.50%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
259.10 EUR (3.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.52% (208.93 EUR)
자본금별:
67.26% (4 670.96 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
CHFJPY 308
GBPNZD 269
EURCHF 195
AUDCAD 159
CADCHF 80
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
CHFJPY 1.3K
GBPNZD 1.1K
EURCHF 317
AUDCAD 240
CADCHF 323
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
CHFJPY 77K
GBPNZD 60K
EURCHF 12K
AUDCAD 16K
CADCHF 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +55.00 EUR
최악의 거래: -65 EUR
연속 최대 이익: 57
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +293.84 EUR
연속 최대 손실: -175.12 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live09
0.00 × 18
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 12
ATCBrokers-Live 1
0.48 × 79
BlackBullMarkets-Live
0.78 × 249
FBS-Real-6
3.00 × 2
FBS-Real-8
3.00 × 3
MEXIntGroup-Real
3.20 × 10
FBS-Real-10
4.50 × 2
FBS-Real-4
12.16 × 25
2025.09.24 22:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 17:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.28 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 13:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 12:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 08:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.20 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 20:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 17:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 17:51
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 15:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 10:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 09:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 08:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 07:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 04:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
