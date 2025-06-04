리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live09 0.00 × 18 ICMarkets-Live04 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 3 VantageFXInternational-Live 2 0.00 × 2 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 16 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 12 ATCBrokers-Live 1 0.48 × 79 BlackBullMarkets-Live 0.78 × 249 FBS-Real-6 3.00 × 2 FBS-Real-8 3.00 × 3 MEXIntGroup-Real 3.20 × 10 FBS-Real-10 4.50 × 2 FBS-Real-4 12.16 × 25