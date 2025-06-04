- 자본
- 축소
트레이드:
1 011
이익 거래:
819 (81.00%)
손실 거래:
192 (18.99%)
최고의 거래:
55.00 EUR
최악의 거래:
-64.85 EUR
총 수익:
4 810.84 EUR (259 347 pips)
총 손실:
-1 938.32 EUR (86 869 pips)
연속 최대 이익:
57 (293.84 EUR)
연속 최대 이익:
293.84 EUR (57)
샤프 비율:
0.32
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
7.96%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
11.09
롱(주식매수):
702 (69.44%)
숏(주식차입매도):
309 (30.56%)
수익 요인:
2.48
기대수익:
2.84 EUR
평균 이익:
5.87 EUR
평균 손실:
-10.10 EUR
연속 최대 손실:
7 (-175.12 EUR)
연속 최대 손실:
-199.09 EUR (6)
월별 성장률:
2.93%
연간 예측:
35.50%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
259.10 EUR (3.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.52% (208.93 EUR)
자본금별:
67.26% (4 670.96 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|308
|GBPNZD
|269
|EURCHF
|195
|AUDCAD
|159
|CADCHF
|80
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CHFJPY
|1.3K
|GBPNZD
|1.1K
|EURCHF
|317
|AUDCAD
|240
|CADCHF
|323
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CHFJPY
|77K
|GBPNZD
|60K
|EURCHF
|12K
|AUDCAD
|16K
|CADCHF
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 12
|
ATCBrokers-Live 1
|0.48 × 79
|
BlackBullMarkets-Live
|0.78 × 249
|
FBS-Real-6
|3.00 × 2
|
FBS-Real-8
|3.00 × 3
|
MEXIntGroup-Real
|3.20 × 10
|
FBS-Real-10
|4.50 × 2
|
FBS-Real-4
|12.16 × 25
