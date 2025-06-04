- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
999
利益トレード:
809 (80.98%)
損失トレード:
190 (19.02%)
ベストトレード:
55.00 EUR
最悪のトレード:
-64.85 EUR
総利益:
4 733.06 EUR (254 753 pips)
総損失:
-1 932.33 EUR (86 472 pips)
最大連続の勝ち:
57 (293.84 EUR)
最大連続利益:
293.84 EUR (57)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
7.96%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
10.81
長いトレード:
690 (69.07%)
短いトレード:
309 (30.93%)
プロフィットファクター:
2.45
期待されたペイオフ:
2.80 EUR
平均利益:
5.85 EUR
平均損失:
-10.17 EUR
最大連続の負け:
7 (-175.12 EUR)
最大連続損失:
-199.09 EUR (6)
月間成長:
3.37%
年間予想:
40.95%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
259.10 EUR (3.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.52% (208.93 EUR)
エクイティによる:
67.26% (4 670.96 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|306
|GBPNZD
|268
|EURCHF
|195
|AUDCAD
|150
|CADCHF
|80
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CHFJPY
|1.2K
|GBPNZD
|1.1K
|EURCHF
|317
|AUDCAD
|203
|CADCHF
|323
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CHFJPY
|75K
|GBPNZD
|59K
|EURCHF
|12K
|AUDCAD
|14K
|CADCHF
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +55.00 EUR
最悪のトレード: -65 EUR
最大連続の勝ち: 57
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +293.84 EUR
最大連続損失: -175.12 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 12
|
ATCBrokers-Live 1
|0.48 × 79
|
BlackBullMarkets-Live
|0.78 × 249
|
FBS-Real-6
|3.00 × 2
|
FBS-Real-8
|3.00 × 3
|
MEXIntGroup-Real
|3.20 × 10
|
FBS-Real-10
|4.50 × 2
|
FBS-Real-4
|12.16 × 25
レビューなし