シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / SimpleGridTrader01
Bo Schjoenning Larsen

SimpleGridTrader01

Bo Schjoenning Larsen
レビュー0件
信頼性
30週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 56%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
999
利益トレード:
809 (80.98%)
損失トレード:
190 (19.02%)
ベストトレード:
55.00 EUR
最悪のトレード:
-64.85 EUR
総利益:
4 733.06 EUR (254 753 pips)
総損失:
-1 932.33 EUR (86 472 pips)
最大連続の勝ち:
57 (293.84 EUR)
最大連続利益:
293.84 EUR (57)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
7.96%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
10.81
長いトレード:
690 (69.07%)
短いトレード:
309 (30.93%)
プロフィットファクター:
2.45
期待されたペイオフ:
2.80 EUR
平均利益:
5.85 EUR
平均損失:
-10.17 EUR
最大連続の負け:
7 (-175.12 EUR)
最大連続損失:
-199.09 EUR (6)
月間成長:
3.37%
年間予想:
40.95%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
259.10 EUR (3.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.52% (208.93 EUR)
エクイティによる:
67.26% (4 670.96 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CHFJPY 306
GBPNZD 268
EURCHF 195
AUDCAD 150
CADCHF 80
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CHFJPY 1.2K
GBPNZD 1.1K
EURCHF 317
AUDCAD 203
CADCHF 323
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CHFJPY 75K
GBPNZD 59K
EURCHF 12K
AUDCAD 14K
CADCHF 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +55.00 EUR
最悪のトレード: -65 EUR
最大連続の勝ち: 57
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +293.84 EUR
最大連続損失: -175.12 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live09
0.00 × 18
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 12
ATCBrokers-Live 1
0.48 × 79
BlackBullMarkets-Live
0.78 × 249
FBS-Real-6
3.00 × 2
FBS-Real-8
3.00 × 3
MEXIntGroup-Real
3.20 × 10
FBS-Real-10
4.50 × 2
FBS-Real-4
12.16 × 25
レビューなし
2025.09.24 22:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 17:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
2025.07.28 09:28
2025.07.25 13:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 12:13
2025.07.25 08:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.20 21:33
2025.07.18 20:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 17:51
2025.07.18 17:51
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 15:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 10:02
2025.07.16 09:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 08:02
2025.07.16 07:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 05:36
2025.07.16 04:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
