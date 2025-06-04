信号部分
信号 / MetaTrader 4 / SimpleGridTrader01
Bo Schjoenning Larsen

SimpleGridTrader01

Bo Schjoenning Larsen
0条评论
可靠性
30
0 / 0 USD
增长自 2025 56%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
999
盈利交易:
809 (80.98%)
亏损交易:
190 (19.02%)
最好交易:
55.00 EUR
最差交易:
-64.85 EUR
毛利:
4 733.06 EUR (254 753 pips)
毛利亏损:
-1 932.33 EUR (86 472 pips)
最大连续赢利:
57 (293.84 EUR)
最大连续盈利:
293.84 EUR (57)
夏普比率:
0.31
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
7.96%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
5 天
采收率:
10.81
长期交易:
690 (69.07%)
短期交易:
309 (30.93%)
利润因子:
2.45
预期回报:
2.80 EUR
平均利润:
5.85 EUR
平均损失:
-10.17 EUR
最大连续失误:
7 (-175.12 EUR)
最大连续亏损:
-199.09 EUR (6)
每月增长:
3.37%
年度预测:
40.95%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
259.10 EUR (3.32%)
相对跌幅:
结余:
3.52% (208.93 EUR)
净值:
67.26% (4 670.96 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CHFJPY 306
GBPNZD 268
EURCHF 195
AUDCAD 150
CADCHF 80
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CHFJPY 1.2K
GBPNZD 1.1K
EURCHF 317
AUDCAD 203
CADCHF 323
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CHFJPY 75K
GBPNZD 59K
EURCHF 12K
AUDCAD 14K
CADCHF 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +55.00 EUR
最差交易: -65 EUR
最大连续赢利: 57
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +293.84 EUR
最大连续亏损: -175.12 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live09
0.00 × 18
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 12
ATCBrokers-Live 1
0.48 × 79
BlackBullMarkets-Live
0.78 × 249
FBS-Real-6
3.00 × 2
FBS-Real-8
3.00 × 3
MEXIntGroup-Real
3.20 × 10
FBS-Real-10
4.50 × 2
FBS-Real-4
12.16 × 25
