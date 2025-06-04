- 成长
交易:
999
盈利交易:
809 (80.98%)
亏损交易:
190 (19.02%)
最好交易:
55.00 EUR
最差交易:
-64.85 EUR
毛利:
4 733.06 EUR (254 753 pips)
毛利亏损:
-1 932.33 EUR (86 472 pips)
最大连续赢利:
57 (293.84 EUR)
最大连续盈利:
293.84 EUR (57)
夏普比率:
0.31
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
7.96%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
5 天
采收率:
10.81
长期交易:
690 (69.07%)
短期交易:
309 (30.93%)
利润因子:
2.45
预期回报:
2.80 EUR
平均利润:
5.85 EUR
平均损失:
-10.17 EUR
最大连续失误:
7 (-175.12 EUR)
最大连续亏损:
-199.09 EUR (6)
每月增长:
3.37%
年度预测:
40.95%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
259.10 EUR (3.32%)
相对跌幅:
结余:
3.52% (208.93 EUR)
净值:
67.26% (4 670.96 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|306
|GBPNZD
|268
|EURCHF
|195
|AUDCAD
|150
|CADCHF
|80
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPY
|1.2K
|GBPNZD
|1.1K
|EURCHF
|317
|AUDCAD
|203
|CADCHF
|323
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPY
|75K
|GBPNZD
|59K
|EURCHF
|12K
|AUDCAD
|14K
|CADCHF
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
最好交易: +55.00 EUR
最差交易: -65 EUR
最大连续赢利: 57
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +293.84 EUR
最大连续亏损: -175.12 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 12
|
ATCBrokers-Live 1
|0.48 × 79
|
BlackBullMarkets-Live
|0.78 × 249
|
FBS-Real-6
|3.00 × 2
|
FBS-Real-8
|3.00 × 3
|
MEXIntGroup-Real
|3.20 × 10
|
FBS-Real-10
|4.50 × 2
|
FBS-Real-4
|12.16 × 25
