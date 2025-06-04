SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SimpleGridTrader01
Bo Schjoenning Larsen

SimpleGridTrader01

Bo Schjoenning Larsen
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 40%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
776
Profit Trade:
635 (81.82%)
Loss Trade:
141 (18.17%)
Best Trade:
55.00 EUR
Worst Trade:
-51.22 EUR
Profitto lordo:
3 310.59 EUR (178 628 pips)
Perdita lorda:
-1 313.99 EUR (65 594 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (293.84 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
293.84 EUR (57)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.28%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
9.49
Long Trade:
515 (66.37%)
Short Trade:
261 (33.63%)
Fattore di profitto:
2.52
Profitto previsto:
2.57 EUR
Profitto medio:
5.21 EUR
Perdita media:
-9.32 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-175.12 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-175.12 EUR (7)
Crescita mensile:
7.02%
Previsione annuale:
85.19%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
210.46 EUR (3.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.52% (208.93 EUR)
Per equità:
50.38% (3 272.72 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 224
CHFJPY 216
EURCHF 167
AUDCAD 109
CADCHF 60
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD 730
CHFJPY 751
EURCHF 293
AUDCAD 300
CADCHF 203
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD 36K
CHFJPY 48K
EURCHF 9.1K
AUDCAD 13K
CADCHF 7.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +55.00 EUR
Worst Trade: -51 EUR
Vincite massime consecutive: 57
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +293.84 EUR
Massima perdita consecutiva: -175.12 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live09
0.00 × 18
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 12
ATCBrokers-Live 1
0.48 × 79
BlackBullMarkets-Live
0.78 × 249
FBS-Real-6
3.00 × 2
FBS-Real-8
3.00 × 3
MEXIntGroup-Real
3.20 × 10
FBS-Real-10
4.50 × 2
FBS-Real-4
12.16 × 25
Non ci sono recensioni
2025.09.24 22:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 17:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
2025.07.28 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 13:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 12:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 08:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.20 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 20:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 17:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 17:51
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 15:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 10:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 09:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 08:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 07:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 04:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
