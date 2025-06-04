- Crescita
Trade:
776
Profit Trade:
635 (81.82%)
Loss Trade:
141 (18.17%)
Best Trade:
55.00 EUR
Worst Trade:
-51.22 EUR
Profitto lordo:
3 310.59 EUR (178 628 pips)
Perdita lorda:
-1 313.99 EUR (65 594 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (293.84 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
293.84 EUR (57)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.28%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
9.49
Long Trade:
515 (66.37%)
Short Trade:
261 (33.63%)
Fattore di profitto:
2.52
Profitto previsto:
2.57 EUR
Profitto medio:
5.21 EUR
Perdita media:
-9.32 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-175.12 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-175.12 EUR (7)
Crescita mensile:
7.02%
Previsione annuale:
85.19%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
210.46 EUR (3.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.52% (208.93 EUR)
Per equità:
50.38% (3 272.72 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|224
|CHFJPY
|216
|EURCHF
|167
|AUDCAD
|109
|CADCHF
|60
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|730
|CHFJPY
|751
|EURCHF
|293
|AUDCAD
|300
|CADCHF
|203
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|36K
|CHFJPY
|48K
|EURCHF
|9.1K
|AUDCAD
|13K
|CADCHF
|7.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +55.00 EUR
Worst Trade: -51 EUR
Vincite massime consecutive: 57
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +293.84 EUR
Massima perdita consecutiva: -175.12 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 12
|
ATCBrokers-Live 1
|0.48 × 79
|
BlackBullMarkets-Live
|0.78 × 249
|
FBS-Real-6
|3.00 × 2
|
FBS-Real-8
|3.00 × 3
|
MEXIntGroup-Real
|3.20 × 10
|
FBS-Real-10
|4.50 × 2
|
FBS-Real-4
|12.16 × 25
