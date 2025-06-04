- Crescimento
Negociações:
999
Negociações com lucro:
809 (80.98%)
Negociações com perda:
190 (19.02%)
Melhor negociação:
55.00 EUR
Pior negociação:
-64.85 EUR
Lucro bruto:
4 733.06 EUR (254 753 pips)
Perda bruta:
-1 932.33 EUR (86 472 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
57 (293.84 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
293.84 EUR (57)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
7.96%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
10.81
Negociações longas:
690 (69.07%)
Negociações curtas:
309 (30.93%)
Fator de lucro:
2.45
Valor esperado:
2.80 EUR
Lucro médio:
5.85 EUR
Perda média:
-10.17 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-175.12 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-199.09 EUR (6)
Crescimento mensal:
3.37%
Previsão anual:
40.95%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
259.10 EUR (3.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.52% (208.93 EUR)
Pelo Capital Líquido:
67.26% (4 670.96 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|306
|GBPNZD
|268
|EURCHF
|195
|AUDCAD
|150
|CADCHF
|80
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CHFJPY
|1.2K
|GBPNZD
|1.1K
|EURCHF
|317
|AUDCAD
|203
|CADCHF
|323
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CHFJPY
|75K
|GBPNZD
|59K
|EURCHF
|12K
|AUDCAD
|14K
|CADCHF
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 12
|
ATCBrokers-Live 1
|0.48 × 79
|
BlackBullMarkets-Live
|0.78 × 249
|
FBS-Real-6
|3.00 × 2
|
FBS-Real-8
|3.00 × 3
|
MEXIntGroup-Real
|3.20 × 10
|
FBS-Real-10
|4.50 × 2
|
FBS-Real-4
|12.16 × 25
