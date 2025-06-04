SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / SimpleGridTrader01
Bo Schjoenning Larsen

SimpleGridTrader01

Bo Schjoenning Larsen
0 comentários
Confiabilidade
30 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 56%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
999
Negociações com lucro:
809 (80.98%)
Negociações com perda:
190 (19.02%)
Melhor negociação:
55.00 EUR
Pior negociação:
-64.85 EUR
Lucro bruto:
4 733.06 EUR (254 753 pips)
Perda bruta:
-1 932.33 EUR (86 472 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
57 (293.84 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
293.84 EUR (57)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
7.96%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
10.81
Negociações longas:
690 (69.07%)
Negociações curtas:
309 (30.93%)
Fator de lucro:
2.45
Valor esperado:
2.80 EUR
Lucro médio:
5.85 EUR
Perda média:
-10.17 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-175.12 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-199.09 EUR (6)
Crescimento mensal:
3.37%
Previsão anual:
40.95%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
259.10 EUR (3.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.52% (208.93 EUR)
Pelo Capital Líquido:
67.26% (4 670.96 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CHFJPY 306
GBPNZD 268
EURCHF 195
AUDCAD 150
CADCHF 80
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CHFJPY 1.2K
GBPNZD 1.1K
EURCHF 317
AUDCAD 203
CADCHF 323
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CHFJPY 75K
GBPNZD 59K
EURCHF 12K
AUDCAD 14K
CADCHF 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +55.00 EUR
Pior negociação: -65 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 57
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +293.84 EUR
Máxima perda consecutiva: -175.12 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live09
0.00 × 18
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 12
ATCBrokers-Live 1
0.48 × 79
BlackBullMarkets-Live
0.78 × 249
FBS-Real-6
3.00 × 2
FBS-Real-8
3.00 × 3
MEXIntGroup-Real
3.20 × 10
FBS-Real-10
4.50 × 2
FBS-Real-4
12.16 × 25
2025.09.24 22:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 17:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.28 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 13:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 12:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 08:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.20 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 20:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 17:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 17:51
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 15:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 10:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 09:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 08:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 07:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 04:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
