Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live09 0.00 × 18 ICMarkets-Live04 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 3 VantageFXInternational-Live 2 0.00 × 2 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 16 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 12 ATCBrokers-Live 1 0.48 × 79 BlackBullMarkets-Live 0.78 × 249 FBS-Real-6 3.00 × 2 FBS-Real-8 3.00 × 3 MEXIntGroup-Real 3.20 × 10 FBS-Real-10 4.50 × 2 FBS-Real-4 12.16 × 25 Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen