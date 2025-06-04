SignaleKategorien
Bo Schjoenning Larsen

SimpleGridTrader01

Bo Schjoenning Larsen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 56%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 000
Gewinntrades:
810 (81.00%)
Verlusttrades:
190 (19.00%)
Bester Trade:
55.00 EUR
Schlechtester Trade:
-64.85 EUR
Bruttoprofit:
4 745.78 EUR (255 418 pips)
Bruttoverlust:
-1 932.33 EUR (86 472 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
57 (293.84 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
293.84 EUR (57)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
7.96%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
10.86
Long-Positionen:
691 (69.10%)
Short-Positionen:
309 (30.90%)
Profit-Faktor:
2.46
Mathematische Gewinnerwartung:
2.81 EUR
Durchschnittlicher Profit:
5.86 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-10.17 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-175.12 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-199.09 EUR (6)
Wachstum pro Monat :
2.92%
Jahresprognose:
35.46%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
259.10 EUR (3.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.52% (208.93 EUR)
Kapital:
67.26% (4 670.96 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
CHFJPY 306
GBPNZD 268
EURCHF 195
AUDCAD 151
CADCHF 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
CHFJPY 1.2K
GBPNZD 1.1K
EURCHF 317
AUDCAD 218
CADCHF 323
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
CHFJPY 75K
GBPNZD 59K
EURCHF 12K
AUDCAD 15K
CADCHF 11K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +55.00 EUR
Schlechtester Trade: -65 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 57
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +293.84 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -175.12 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live09
0.00 × 18
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 12
ATCBrokers-Live 1
0.48 × 79
BlackBullMarkets-Live
0.78 × 249
FBS-Real-6
3.00 × 2
FBS-Real-8
3.00 × 3
MEXIntGroup-Real
3.20 × 10
FBS-Real-10
4.50 × 2
FBS-Real-4
12.16 × 25
Keine Bewertungen
2025.09.24 22:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 17:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.28 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 13:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 12:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 08:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.20 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 20:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 17:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 17:51
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 15:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 10:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 09:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 08:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 07:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 04:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
