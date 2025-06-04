- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 000
Gewinntrades:
810 (81.00%)
Verlusttrades:
190 (19.00%)
Bester Trade:
55.00 EUR
Schlechtester Trade:
-64.85 EUR
Bruttoprofit:
4 745.78 EUR (255 418 pips)
Bruttoverlust:
-1 932.33 EUR (86 472 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
57 (293.84 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
293.84 EUR (57)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
7.96%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
10.86
Long-Positionen:
691 (69.10%)
Short-Positionen:
309 (30.90%)
Profit-Faktor:
2.46
Mathematische Gewinnerwartung:
2.81 EUR
Durchschnittlicher Profit:
5.86 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-10.17 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-175.12 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-199.09 EUR (6)
Wachstum pro Monat :
2.92%
Jahresprognose:
35.46%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
259.10 EUR (3.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.52% (208.93 EUR)
Kapital:
67.26% (4 670.96 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|306
|GBPNZD
|268
|EURCHF
|195
|AUDCAD
|151
|CADCHF
|80
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|CHFJPY
|1.2K
|GBPNZD
|1.1K
|EURCHF
|317
|AUDCAD
|218
|CADCHF
|323
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|CHFJPY
|75K
|GBPNZD
|59K
|EURCHF
|12K
|AUDCAD
|15K
|CADCHF
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +55.00 EUR
Schlechtester Trade: -65 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 57
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +293.84 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -175.12 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 12
|
ATCBrokers-Live 1
|0.48 × 79
|
BlackBullMarkets-Live
|0.78 × 249
|
FBS-Real-6
|3.00 × 2
|
FBS-Real-8
|3.00 × 3
|
MEXIntGroup-Real
|3.20 × 10
|
FBS-Real-10
|4.50 × 2
|
FBS-Real-4
|12.16 × 25
Keine Bewertungen