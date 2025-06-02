SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / F12X
Darto Chandra

F12X

Darto Chandra
0 inceleme
76 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -3%
MaxrichGroup-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
188
Kârla kapanan işlemler:
71 (37.76%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (62.23%)
En iyi işlem:
119.41 USD
En kötü işlem:
-61.80 USD
Brüt kâr:
3 552.77 USD (221 589 pips)
Brüt zarar:
-3 290.07 USD (226 170 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (372.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
372.28 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
68.80%
Maks. mevduat yükü:
1.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.60
Alış işlemleri:
99 (52.66%)
Satış işlemleri:
89 (47.34%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
1.40 USD
Ortalama kâr:
50.04 USD
Ortalama zarar:
-28.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-223.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-262.93 USD (8)
Aylık büyüme:
38.96%
Yıllık tahmin:
472.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
439.51 USD
Maksimum:
439.51 USD (70.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.23% (439.51 USD)
Varlığa göre:
6.78% (83.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_MRG 187
GBPJPY_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_MRG 272
GBPJPY_MRG -10
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_MRG -3.1K
GBPJPY_MRG -1.5K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +119.41 USD
En kötü işlem: -62 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +372.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -223.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 08:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 20:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 524 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 10:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 518 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 23:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 510 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 13:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 01:34
Share of trading days is too low
2025.06.12 08:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.04 02:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 22:20
Trading operations on the account were performed for only 49 days. This comprises 11.86% of days out of the 413 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 22:20
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
F12X
Ayda 30 USD
-3%
0
0
USD
1.4K
USD
76
0%
188
37%
69%
1.07
1.40
USD
51%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.