Darto Chandra

F12X

Darto Chandra
0 avis
76 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -3%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
188
Bénéfice trades:
71 (37.76%)
Perte trades:
117 (62.23%)
Meilleure transaction:
119.41 USD
Pire transaction:
-61.80 USD
Bénéfice brut:
3 552.77 USD (221 589 pips)
Perte brute:
-3 290.07 USD (226 170 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (372.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
372.28 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
68.80%
Charge de dépôt maximale:
1.47%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.60
Longs trades:
99 (52.66%)
Courts trades:
89 (47.34%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
1.40 USD
Bénéfice moyen:
50.04 USD
Perte moyenne:
-28.12 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-223.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-262.93 USD (8)
Croissance mensuelle:
33.56%
Prévision annuelle:
407.21%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
439.51 USD
Maximal:
439.51 USD (70.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.23% (439.51 USD)
Par fonds propres:
6.78% (83.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_MRG 187
GBPJPY_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG 272
GBPJPY_MRG -10
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG -3.1K
GBPJPY_MRG -1.5K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +119.41 USD
Pire transaction: -62 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +372.28 USD
Perte consécutive maximale: -223.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.25 08:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 20:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 524 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 10:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 518 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 23:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 510 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 13:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 01:34
Share of trading days is too low
2025.06.12 08:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.04 02:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 22:20
Trading operations on the account were performed for only 49 days. This comprises 11.86% of days out of the 413 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 22:20
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
F12X
30 USD par mois
-3%
0
0
USD
1.4K
USD
76
0%
188
37%
69%
1.07
1.40
USD
51%
1:500
Copier

