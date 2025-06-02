- 成长
交易:
353
盈利交易:
157 (44.47%)
亏损交易:
196 (55.52%)
最好交易:
250.00 USD
最差交易:
-250.56 USD
毛利:
10 974.24 USD (492 680 pips)
毛利亏损:
-9 762.83 USD (427 666 pips)
最大连续赢利:
9 (434.71 USD)
最大连续盈利:
835.82 USD (4)
夏普比率:
0.08
交易活动:
61.16%
最大入金加载:
1.47%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
19
平均持有时间:
21 小时
采收率:
0.50
长期交易:
214 (60.62%)
短期交易:
139 (39.38%)
利润因子:
1.12
预期回报:
3.43 USD
平均利润:
69.90 USD
平均损失:
-49.81 USD
最大连续失误:
12 (-223.14 USD)
最大连续亏损:
-899.26 USD (4)
每月增长:
-24.65%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
439.51 USD
最大值:
2 415.00 USD (59.96%)
相对跌幅:
结余:
53.03% (2 415.00 USD)
净值:
9.17% (315.25 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|352
|GBPJPY_MRG
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_MRG
|1.2K
|GBPJPY_MRG
|-10
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_MRG
|66K
|GBPJPY_MRG
|-1.5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +250.00 USD
最差交易: -251 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +434.71 USD
最大连续亏损: -223.14 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
