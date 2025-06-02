- 成長
トレード:
361
利益トレード:
162 (44.87%)
損失トレード:
199 (55.12%)
ベストトレード:
250.00 USD
最悪のトレード:
-250.56 USD
総利益:
11 001.54 USD (494 043 pips)
総損失:
-9 818.43 USD (430 446 pips)
最大連続の勝ち:
9 (434.71 USD)
最大連続利益:
835.82 USD (4)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
61.16%
最大入金額:
1.47%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
0.49
長いトレード:
220 (60.94%)
短いトレード:
141 (39.06%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
3.28 USD
平均利益:
67.91 USD
平均損失:
-49.34 USD
最大連続の負け:
12 (-223.14 USD)
最大連続損失:
-899.26 USD (4)
月間成長:
-23.10%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
439.51 USD
最大の:
2 415.00 USD (59.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
53.03% (2 415.00 USD)
エクイティによる:
9.17% (315.25 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|360
|GBPJPY_MRG
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD_MRG
|1.2K
|GBPJPY_MRG
|-10
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD_MRG
|65K
|GBPJPY_MRG
|-1.5K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +250.00 USD
最悪のトレード: -251 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +434.71 USD
最大連続損失: -223.14 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
60%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
89
0%
361
44%
61%
1.12
3.28
USD
USD
53%
1:500