Darto Chandra

F12X

Darto Chandra
レビュー0件
信頼性
89週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 60%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
361
利益トレード:
162 (44.87%)
損失トレード:
199 (55.12%)
ベストトレード:
250.00 USD
最悪のトレード:
-250.56 USD
総利益:
11 001.54 USD (494 043 pips)
総損失:
-9 818.43 USD (430 446 pips)
最大連続の勝ち:
9 (434.71 USD)
最大連続利益:
835.82 USD (4)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
61.16%
最大入金額:
1.47%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
0.49
長いトレード:
220 (60.94%)
短いトレード:
141 (39.06%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
3.28 USD
平均利益:
67.91 USD
平均損失:
-49.34 USD
最大連続の負け:
12 (-223.14 USD)
最大連続損失:
-899.26 USD (4)
月間成長:
-23.10%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
439.51 USD
最大の:
2 415.00 USD (59.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
53.03% (2 415.00 USD)
エクイティによる:
9.17% (315.25 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD_MRG 360
GBPJPY_MRG 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD_MRG 1.2K
GBPJPY_MRG -10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD_MRG 65K
GBPJPY_MRG -1.5K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +250.00 USD
最悪のトレード: -251 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +434.71 USD
最大連続損失: -223.14 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 18:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 15:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 05:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 531 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 08:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 20:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 524 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 10:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 518 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 23:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 510 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 13:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 01:34
Share of trading days is too low
2025.06.12 08:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.04 02:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 22:20
Trading operations on the account were performed for only 49 days. This comprises 11.86% of days out of the 413 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 22:20
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください