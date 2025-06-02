SeñalesSecciones
Darto Chandra

F12X

Darto Chandra
0 comentarios
Fiabilidad
89 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 60%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
361
Transacciones Rentables:
162 (44.87%)
Transacciones Irrentables:
199 (55.12%)
Mejor transacción:
250.00 USD
Peor transacción:
-250.56 USD
Beneficio Bruto:
11 001.54 USD (494 043 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 818.43 USD (430 446 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (434.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
835.82 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
61.16%
Carga máxima del depósito:
1.47%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
0.49
Transacciones Largas:
220 (60.94%)
Transacciones Cortas:
141 (39.06%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
3.28 USD
Beneficio medio:
67.91 USD
Pérdidas medias:
-49.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-223.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-899.26 USD (4)
Crecimiento al mes:
-23.10%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
439.51 USD
Máxima:
2 415.00 USD (59.96%)
Reducción relativa:
De balance:
53.03% (2 415.00 USD)
De fondos:
9.17% (315.25 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD_MRG 360
GBPJPY_MRG 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD_MRG 1.2K
GBPJPY_MRG -10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD_MRG 65K
GBPJPY_MRG -1.5K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +250.00 USD
Peor transacción: -251 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +434.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -223.14 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.11.20 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 18:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 15:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 05:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 531 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 08:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 20:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 524 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 10:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 518 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 23:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 510 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 13:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 01:34
Share of trading days is too low
2025.06.12 08:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.04 02:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 22:20
Trading operations on the account were performed for only 49 days. This comprises 11.86% of days out of the 413 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 22:20
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
F12X
30 USD al mes
60%
0
0
USD
2.3K
USD
89
0%
361
44%
61%
1.12
3.28
USD
53%
1:500
Copiar

